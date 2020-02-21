Суд в США приговорил россиянку Тэраду к 2,5 года тюрьмы

АЛЕКСАНДРИЯ (США), 21 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд в США приговорил гражданку РФ Миру Тэраду к 2,5 года тюрьмы по делу о кокаине, передает корреспондент РИА Новости.
Прокуроры просили для подсудимой 3 года и 10 месяцев, адвокат предлагал ограничиться уже отбытыми 14 месяцами.
На слушаниях по приговору Тэрада выразила раскаяние в причастности к преступлению.
Мира Тэрада (ранее носила имя Оксана Вовк) была задержана в Финляндии в декабре 2018 года и в июне 2019 года экстрадирована в США. Она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денежных средств, избежав значительно более тяжелого обвинения в контрабанде примерно 1 килограмма кокаина.
По делу проходит также бывший муж россиянки Алет Тэрада, который был экстрадирован из России и признал вину в суде США.
7 февраля, 03:55Дело россиянки Миры Тэрада (Оксаны Вовк)