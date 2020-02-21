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Суд в США приговорил россиянку Тэраду к 2,5 года тюрьмы
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РИА Новости

Суд в США приговорил россиянку Тэраду к 2,5 года тюрьмы

19:08 21.02.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
АЛЕКСАНДРИЯ (США), 21 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд в США приговорил гражданку РФ Миру Тэраду к 2,5 года тюрьмы по делу о кокаине, передает корреспондент РИА Новости.
Прокуроры просили для подсудимой 3 года и 10 месяцев, адвокат предлагал ограничиться уже отбытыми 14 месяцами.
На слушаниях по приговору Тэрада выразила раскаяние в причастности к преступлению.
Мира Тэрада (ранее носила имя Оксана Вовк) была задержана в Финляндии в декабре 2018 года и в июне 2019 года экстрадирована в США. Она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денежных средств, избежав значительно более тяжелого обвинения в контрабанде примерно 1 килограмма кокаина.
По делу проходит также бывший муж россиянки Алет Тэрада, который был экстрадирован из России и признал вину в суде США.
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
7 февраля, 03:55
Дело россиянки Миры Тэрада (Оксаны Вовк)
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Мира ТэрадаФинляндияРоссияСШАВ мире
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