Производитель "Арбидола" не предоставил ФАС ответ по коронавирусу

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Производитель "Арбидола" не предоставил Федеральной антимонопольной службе ( Производитель "Арбидола" не предоставил Федеральной антимонопольной службе ( ФАС ) России разъяснений по рекламе, в которой препарат позиционировался как эффективный против коронавируса , сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

"Информацию пока не предоставили", - сообщили в ФАС в пятницу.

Ранее ФАС ждала разъяснений до 15 февраля, однако производитель "Отисифарм" просил об отсрочке до конца текущей недели. Как отмечали в ведомстве, в случае непредоставления информации в указанный срок предусмотрена административная ответственность.

Как пояснили в ФАС, письмо от производителя может быть направлено в пятницу, однако зарегистрируется только во вторник.

В конце января ФАС получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата "Арбидол", в которой говорилось, что он эффективен от коронавируса.