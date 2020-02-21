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Производитель "Арбидола" не предоставил ФАС ответ по коронавирусу
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РИА Новости

Производитель "Арбидола" не предоставил ФАС ответ по коронавирусу

19:01 21.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛекарственная продукция
Лекарственная продукция
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Производитель "Арбидола" не предоставил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России разъяснений по рекламе, в которой препарат позиционировался как эффективный против коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"Информацию пока не предоставили", - сообщили в ФАС в пятницу.
Ранее ФАС ждала разъяснений до 15 февраля, однако производитель "Отисифарм" просил об отсрочке до конца текущей недели. Как отмечали в ведомстве, в случае непредоставления информации в указанный срок предусмотрена административная ответственность.
Как пояснили в ФАС, письмо от производителя может быть направлено в пятницу, однако зарегистрируется только во вторник.
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В конце января ФАС получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата "Арбидол", в которой говорилось, что он эффективен от коронавируса.
Согласно инструкции препарата, он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами. Однако, как отмечала руководитель управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС РФ Татьяна Никитина, "утверждение, что препарат может применяться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)РоссияОбщество
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