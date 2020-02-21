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Арестованный по делу о взятке американец пожаловался на холод в СИЗО
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РИА Новости

Арестованный по делу о взятке американец пожаловался на холод в СИЗО

19:01 21.02.2020
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© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗначок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Гражданин США Джин Мирон Спектор, арестованный в России по делу о взяточничестве, пожаловался на холод в "Матросской тишине". Об этом сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, посетивший Спектора в следственном изоляторе.
"Джин Мирон содержится в двухместной камере карантинного отделения, соседей пока нет. У него есть настольные игры, телевизор, холодильник, чайник. Условия содержания удовлетворительные, в камере прохладно, батареи почти не греют", - рассказал Мельников.
По его словам словам, Спектор вышел к правозащитникам в куртке и пожаловался на холод. Сотрудники ФСИН по просьбе ОНК пообещали отрегулировать температуру в камере, сказал представитель комиссии.
Литературные вкусы Спектора достаточно специфичны, добавил Мельников, поэтому заключенный надеется, что вскоре ему можно будет передавать книги. "Он предпочитает финансовую литературу и книги о новых технологиях", - сказал собеседник.
Спектор, директор по развитию бизнеса по венчурному инвестированию в фармацевтической компании, был задержан в четверг по делу о посредничестве во взятке.
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Вчера, 13:12
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По версии следствия, Анастасия Алексеева, бывшая в 2015-2016 годах помощником российского вице-премьера, получила взятку от некоего Якушкина (другой фигурант дела) в виде оказания услуг имущественного характера: за его счет ей были оплачены поездки на Пхукет и в Доминикану на общую сумму 4 миллиона рублей.
Алексеева, по свидетельствам ОНК, содержится в том же СИЗО, что и Спектор.
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Джин Мирон СпекторМатросская тишинаОбщественная наблюдательная комиссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)РоссияСШАПроисшествия
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