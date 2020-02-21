Арестованный по делу о взятке американец пожаловался на холод в СИЗО

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Гражданин Гражданин США Джин Мирон Спектор , арестованный в России по делу о взяточничестве, пожаловался на холод в "Матросской тишине". Об этом сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, посетивший Спектора в следственном изоляторе.

"Джин Мирон содержится в двухместной камере карантинного отделения, соседей пока нет. У него есть настольные игры, телевизор, холодильник, чайник. Условия содержания удовлетворительные, в камере прохладно, батареи почти не греют", - рассказал Мельников.

По его словам словам, Спектор вышел к правозащитникам в куртке и пожаловался на холод. Сотрудники ФСИН по просьбе ОНК пообещали отрегулировать температуру в камере, сказал представитель комиссии.

Литературные вкусы Спектора достаточно специфичны, добавил Мельников, поэтому заключенный надеется, что вскоре ему можно будет передавать книги. "Он предпочитает финансовую литературу и книги о новых технологиях", - сказал собеседник.

Спектор, директор по развитию бизнеса по венчурному инвестированию в фармацевтической компании, был задержан в четверг по делу о посредничестве во взятке.

По версии следствия, Анастасия Алексеева, бывшая в 2015-2016 годах помощником российского вице-премьера, получила взятку от некоего Якушкина (другой фигурант дела) в виде оказания услуг имущественного характера: за его счет ей были оплачены поездки на Пхукет и в Доминикану на общую сумму 4 миллиона рублей.