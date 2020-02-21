Толстой рассказал о взаимодействии делегаций России и США в ПА ОБСЕ

ВЕНА, 21 фев - РИА Новости. Делегации России и США нормально взаимодействуют на площадке Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но глубокого сближения произойти не может, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Очередная, 19-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ прошла 20-21 февраля в штаб-квартире организации в Вене. Российскую делегацию возглавлял Толстой.
"Нормальный контакт. Мы с ними работаем на этой площадке, спокойно общаемся. Встречались "на ногах", с замглавы американской делегации Роджером Викером разговаривали, другими членами делегации. Мы с ними работаем, но нас разделяет так много, что сущностного сближения произойти не может, но с точки зрения человеческой мы ко всем с уважением относимся, это наша позиция", - сказал Толстой журналистам.