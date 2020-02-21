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Толстой рассказал о взаимодействии делегаций России и США в ПА ОБСЕ
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РИА Новости

Толстой рассказал о взаимодействии делегаций России и США в ПА ОБСЕ

18:53 21.02.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ВЕНА, 21 фев - РИА Новости. Делегации России и США нормально взаимодействуют на площадке Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но глубокого сближения произойти не может, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Очередная, 19-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ прошла 20-21 февраля в штаб-квартире организации в Вене. Российскую делегацию возглавлял Толстой.
"Нормальный контакт. Мы с ними работаем на этой площадке, спокойно общаемся. Встречались "на ногах", с замглавы американской делегации Роджером Викером разговаривали, другими членами делегации. Мы с ними работаем, но нас разделяет так много, что сущностного сближения произойти не может, но с точки зрения человеческой мы ко всем с уважением относимся, это наша позиция", - сказал Толстой журналистам.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
20 февраля, 13:14Медиавойны
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ОБСЕПарламентская ассамблея ОБСЕПетр ТолстойГосдума РФРоссияСШАВ мире
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