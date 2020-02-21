Толстой рассказал о взаимодействии делегаций России и США в ПА ОБСЕ

"Нормальный контакт. Мы с ними работаем на этой площадке, спокойно общаемся. Встречались "на ногах", с замглавы американской делегации Роджером Викером разговаривали, другими членами делегации. Мы с ними работаем, но нас разделяет так много, что сущностного сближения произойти не может, но с точки зрения человеческой мы ко всем с уважением относимся, это наша позиция", - сказал Толстой журналистам.