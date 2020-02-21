США не выдали визу для посещения ООН еще одному российскому дипломату

ООН, 21 фев – РИА Новости. США не выдали замдиректора департамента по новым вызовам МИД России Георгию Михно визу для посещения ООН, заявил в пятницу российский постпред Василий Небензя.
"Вы могли заметить, что в предварительной повестке дня сегодняшней встречи изначально было заявлено выступление другого российского представителя. Его отсутствие в зале - очередной результат невыполнения страной пребывания своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН в отношении выдачи виз", - сказал Небензя на мероприятии о борьбе с поставками оружия террористам.
20 февраля, 16:16МИД назвал невыдачу виз США дипломатам нарушением устава ООН
Михно значится в программе этого мероприятия в качестве основного спикера от России.
Небензя подчеркнул, что "такие действия наносят серьезный ущерб репутации США".