США не выдали визу для посещения ООН еще одному российскому дипломату

"Вы могли заметить, что в предварительной повестке дня сегодняшней встречи изначально было заявлено выступление другого российского представителя. Его отсутствие в зале - очередной результат невыполнения страной пребывания своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН в отношении выдачи виз", - сказал Небензя на мероприятии о борьбе с поставками оружия террористам.