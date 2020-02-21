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США не выдали визу для посещения ООН еще одному российскому дипломату
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РИА Новости

США не выдали визу для посещения ООН еще одному российскому дипломату

18:53 21.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ООН, 21 фев – РИА Новости. США не выдали замдиректора департамента по новым вызовам МИД России Георгию Михно визу для посещения ООН, заявил в пятницу российский постпред Василий Небензя.
"Вы могли заметить, что в предварительной повестке дня сегодняшней встречи изначально было заявлено выступление другого российского представителя. Его отсутствие в зале - очередной результат невыполнения страной пребывания своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН в отношении выдачи виз", - сказал Небензя на мероприятии о борьбе с поставками оружия террористам.
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МИД назвал невыдачу виз США дипломатам нарушением устава ООН
Михно значится в программе этого мероприятия в качестве основного спикера от России.
Небензя подчеркнул, что "такие действия наносят серьезный ущерб репутации США".
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Невыдача виз США делегатам из РоссииВасилий НебензяМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ООНРоссияСШАВ мире
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