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В Индонезии не менее шести школьников погибли из-за ливневого паводка
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РИА Новости

В Индонезии не менее шести школьников погибли из-за ливневого паводка

18:53 21.02.2020
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© РИА Новости / Михаил ЦыгановИндонезия
Индонезия
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. По меньшей мере шесть школьников погибли, еще десятки пропали без вести в Индонезии после того, как ливневым паводком смыло более 250 школьников, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям страны.
По данным издания, несмотря на погодные условия, около 257 учащихся средней школы отправились в поход на берег реки Сембор (Sembor) в регионе Джокьякарта.
"Когда школьники находились вдоль реки, произошло неожиданное наводнение с бурным потоком и смыло учащихся. В настоящий момент совместная группа из поисково-спасательной команды и полиции (округа) Слеман продолжает поиски жертв", - заявил пресс-секретарь Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям Агус Вибово, которого цитирует газета.
По его словам, окончательное число пострадавших еще будет уточняться.
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