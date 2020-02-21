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На Украине рассказали, как контракт с Россией сдержал цены на газ
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РИА Новости

На Украине рассказали, как контракт с Россией сдержал цены на газ

18:50 21.02.2020 (обновлено: 19:42 21.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Цена на газ для украинских потребителей могла вырасти в три-четыре раза, если бы Киев и Москва не подписали новый контракт на транзит, заявил в Верховной раде премьер-министр Алексей Гончарук.
По его словам, существовал риск, что стороны не придут к соглашению.
"Это привело бы к подорожанию энергетических ресурсов для предприятий и граждан и существенно ударило бы по экономике страны", — отметил глава правительства.
При этом Гончарук подчеркнул, что договоренности достигли за рекордные четыре месяца.
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Как заявил премьер, подписание транзитного контракта с Россией — это достижение украинского правительства.

Транзитное соглашение

"Газпром" и "Нафтогаз" вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению поставок через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров — в последующие четыре года.
За время действия договора Украина рассчитывает получить более семи миллиардов долларов.
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Еще минимум 5 лет будем. За то, что они воду в Крыму перекрыли и русских убивают в ЛДНР. Вот если бы они самого Путина без воды оставили, а тут просто какие-то русские. Не повод для прекращения поддержки.
21 февраля, 19:12
ПКПьяный Квадрат
480010010
Молодец, президент РФ, помог украинцам сдержать цену на газ. Поэтому цена вырастит только в России.
21 февраля, 19:18
uo ou
267019012
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