На Украине рассказали, как контракт с Россией сдержал цены на газ

"Это привело бы к подорожанию энергетических ресурсов для предприятий и граждан и существенно ударило бы по экономике страны", — отметил глава правительства.

Транзитное соглашение

"Газпром" и "Нафтогаз" вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению поставок через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров — в последующие четыре года.