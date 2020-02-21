На Украине рассказали, как контракт с Россией сдержал цены на газ

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Цена на газ для украинских потребителей могла вырасти в три-четыре раза, если бы Киев и Москва не подписали новый контракт на транзит, заявил в Верховной раде премьер-министр Алексей Гончарук.
По его словам, существовал риск, что стороны не придут к соглашению.
"Это привело бы к подорожанию энергетических ресурсов для предприятий и граждан и существенно ударило бы по экономике страны", — отметил глава правительства.
При этом Гончарук подчеркнул, что договоренности достигли за рекордные четыре месяца.
Как заявил премьер, подписание транзитного контракта с Россией — это достижение украинского правительства.
Транзитное соглашение
"Газпром" и "Нафтогаз" вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению поставок через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров — в последующие четыре года.
За время действия договора Украина рассчитывает получить более семи миллиардов долларов.
31 января, 10:13СМИ узнали о росте ставки на транзит российского газа в Европу