Конгрессмен Коллинз отказался возглавить нацразведку США

ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Конгрессмен Конгрессмен США Даг Коллинз сообщил, что не заинтересован в предложении занять пост директора национальной разведки.

Президент Дональд Трамп в четверг заявил, что рассматривает кандидатуру Коллинза на пост директора разведки. Коллинз - член палаты представителей от штата Джорджия

"Это не та работа, которая меня интересует, в настоящее время я не принял бы это (предложение), поскольку баллотируюсь в сенат здесь в Джорджии", - сказал Коллинз в интервью телеканалу Fox News

Ранее Трамп заявил, что назначил и. о. директора национальной разведки посла США в Германии Роберта Гренелла. Позднее СМИ сообщили, что Гренелл не планировал избавляться от приставки "и. о." и согласился занять пост, пока Трамп не подберет постоянную кандидатуру. Это кресло вакантно с августа 2019 года, когда в отставку ушел Дэн Коутс.

Исполнявший обязанности директора с тех пор Джо Макгуайр, по данным Wall Street Journal, был отправлен в отставку Трампом за то, что его подчиненные прочили президенту "российскую поддержку" на выборах 2020 года. Россия отрицает обвинения во вмешательстве в выборы в США.