Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T18:48+0300
https://ria.ru/20200221/1565078313.html
Конгрессмен Коллинз отказался возглавить нацразведку США
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565078087_0:30:3072:1758_1036x0_80_0_0_f7334117f3ad73c626a2b25ebd001ba9.jpg
РИА Новости

Конгрессмен Коллинз отказался возглавить нацразведку США

18:48 21.02.2020
374
© AP Photo / Alex BrandonКонгрессмен Даг Коллинз
Конгрессмен Даг Коллинз
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Конгрессмен США Даг Коллинз сообщил, что не заинтересован в предложении занять пост директора национальной разведки.
Президент Дональд Трамп в четверг заявил, что рассматривает кандидатуру Коллинза на пост директора разведки. Коллинз - член палаты представителей от штата Джорджия.
"Это не та работа, которая меня интересует, в настоящее время я не принял бы это (предложение), поскольку баллотируюсь в сенат здесь в Джорджии", - сказал Коллинз в интервью телеканалу Fox News.
Ранее Трамп заявил, что назначил и. о. директора национальной разведки посла США в Германии Роберта Гренелла. Позднее СМИ сообщили, что Гренелл не планировал избавляться от приставки "и. о." и согласился занять пост, пока Трамп не подберет постоянную кандидатуру. Это кресло вакантно с августа 2019 года, когда в отставку ушел Дэн Коутс.
Ричард Гренелл
20 февраля, 03:52
Трамп назначит посла США в Германии и. о. директора нацразведки
Исполнявший обязанности директора с тех пор Джо Макгуайр, по данным Wall Street Journal, был отправлен в отставку Трампом за то, что его подчиненные прочили президенту "российскую поддержку" на выборах 2020 года. Россия отрицает обвинения во вмешательстве в выборы в США.
Директор национальной разведки США координирует деятельность 17 американских спецслужб, входящих в разведывательное сообщество, в их числе ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения госдепартамента, Пентагона, минфина, минэнерго, а также другие ведомства.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
8 декабря 2019, 00:31
Трамп назначил сотрудника Секретной службы замглавы своего аппарата
092000
Обсудить 1
Дональд ТрампКонгресс СШАДжорджияСШАВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие армии США во время учений в Афганистане
США допустили в Афганистане больше ошибок, чем СССР, считает эксперт
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
США не выдали визу для посещения ООН еще одному российскому дипломату
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко не дали высказаться на тему антисемитизма на ПА ОБСЕ
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
Гуаидо хочет привлечь Россию к "восстановлению демократии" в Венесуэле
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий оценил заявления о "российском вмешательстве" в выборы в США
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Толстой рассказал о взаимодействии делегаций России и США в ПА ОБСЕ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Статуя Фемиды
Суд в США приговорил россиянку Тэраду к 2,5 года тюрьмы
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
Арестованный по делу о взятке американец пожаловался на холод в СИЗО
Мюнхенская конференция по безопасности
США намерены подписать соглашение с талибами 29 февраля
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями
Руки в наручниках
В Испании задержали россиянку по запросу США
Японская рыболовецкая шхуна Фукурю-мару
Умер японец, переживший испытания водородной бомбы в 1954 году
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Эрдоган сравнил происходящее в Идлибе с войной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния