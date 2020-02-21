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2020-02-21T18:40+0300
https://ria.ru/20200221/1565077992.html
Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов
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РИА Новости

Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов

18:40 21.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Сочи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
В числе прочего это можно сделать за счет премии российским компаниям при поставках нефти в Белоруссию, уточнил он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге
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Несдержанность лидеров — опасная слабость для государства
"Президент России позвонил (в пятницу. — Прим. ред.). Вы знаете, иногда у нас возникают споры по отдельным вопросам, и он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Это было неожиданное предложение", — сказал Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
По словам белорусского лидера, Путин предложил посчитать, сколько Минск потеряет от уменьшения таможенной пошлины в 2020-м к уровню прошлого года.
"Если мы получали в прошлом году от пошлины, допустим, миллиард долларов, а в этом году за счет снижения этой пошлины — она все время снижается (из-за реализации в России налогового маневра. — Прим. ред.) — получим, допустим, 700 миллионов долларов, то он сказал: "Мы триста миллионов долларов компенсируем, в том числе за счет премии (нефтяным. — Прим. ред.) компаниям", — пояснил Лукашенко.
То есть Россия готова сохранить "финансовый уровень по нефти прошлого года", заключил он, и добавил, что это "хоть какой-то путь к развязке тех споров, какое-то движение вперед".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Ранее в пятницу президенты по телефону обсудили взаимодействие в энергетической сфере и реализацию крупных совместных проектов. В Кремле уточнили, что Россия не рассматривает возможность компенсации из своего бюджета нефтяным компаниям недополученной выгоды от поставок нефти в Белоруссию.
"Об этом речи не идет пока. Существуют разные, скажем так, запросные позиции сторон, они осуществляются", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, будет какая-то компенсация выпадающих доходов нефтяникам за счет российского бюджета.
Он также отметил, что переговоры, на которых будут рассматриваться разные варианты нахождения взаимоприемлемых опций, продолжатся.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
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В свою очередь, глава Минэнерго Алексанр Новак уточнил, что Россия предложила Белоруссии постепенно снижать премию к цене на нефть.
"Примерно на два доллара за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины", — сказал он, добавив, что предложения российских компаний об изменении формулы ценообразования довели до белорусских партнеров.
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Александр ЛукашенкоВладимир Путин
Популярные комментарии
И как всегда - вода в дупе не держится! Как с лукошей вести переговоры, если он только за порог, тут же всё вываливает громогласно. Как был селюком, так им и остался.
21 февраля, 19:36
ТВТатьяна В.
1800002
Украине так три лярда отдали, а это маловато предложили для поддержки нашего союзника, ведь Украину США спонсирует.
21 февраля, 19:53
ПСПетр Сторовой
1210104
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