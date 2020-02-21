Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Сочи

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

В числе прочего это можно сделать за счет премии российским компаниям при поставках нефти в Белоруссию, уточнил он.

"Президент России позвонил (в пятницу. — Прим. ред.). Вы знаете, иногда у нас возникают споры по отдельным вопросам, и он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Это было неожиданное предложение", — сказал Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

По словам белорусского лидера, Путин предложил посчитать, сколько Минск потеряет от уменьшения таможенной пошлины в 2020-м к уровню прошлого года.

"Если мы получали в прошлом году от пошлины, допустим, миллиард долларов, а в этом году за счет снижения этой пошлины — она все время снижается (из-за реализации в России налогового маневра. — Прим. ред.) — получим, допустим, 700 миллионов долларов, то он сказал: "Мы триста миллионов долларов компенсируем, в том числе за счет премии (нефтяным. — Прим. ред.) компаниям", — пояснил Лукашенко.

То есть Россия готова сохранить "финансовый уровень по нефти прошлого года", заключил он, и добавил, что это "хоть какой-то путь к развязке тех споров, какое-то движение вперед".

Ранее в пятницу президенты по телефону обсудили взаимодействие в энергетической сфере и реализацию крупных совместных проектов. В Кремле уточнили, что Россия не рассматривает возможность компенсации из своего бюджета нефтяным компаниям недополученной выгоды от поставок нефти в Белоруссию

"Об этом речи не идет пока. Существуют разные, скажем так, запросные позиции сторон, они осуществляются", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, будет какая-то компенсация выпадающих доходов нефтяникам за счет российского бюджета.

Он также отметил, что переговоры, на которых будут рассматриваться разные варианты нахождения взаимоприемлемых опций, продолжатся.

В свою очередь, глава Минэнерго Алексанр Новак уточнил, что Россия предложила Белоруссии постепенно снижать премию к цене на нефть.