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Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине
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РИА Новости

Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине

18:40 21.02.2020 (обновлено: 21:29 21.02.2020)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoСанаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Прибывшие из Китая и поселенные на карантин в Новых Санжарах украинцы показали условия, в которых их разместили.
На опубликованных пользователем инстаграма Александрой Волковой кадрах видна старая мебель и сломанная дверь, которую невозможно запереть из-за щели вместо замка.
Девушка также рассказала, что душ ударил ее током, и отметила запущенное состояние ванной комнаты.
Кроме того, Волкова пожаловалась на плохую связь и отсутствие интернета.
© @prostoaleksa

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© @prostoaleksa
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Скриншоты из Instagram пользователя prostoaleksa

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2 из 2

Скриншоты из Instagram пользователя prostoaleksa

© @prostoaleksa
1 из 2

Скриншоты из Instagram пользователя prostoaleksa

© @prostoaleksa
2 из 2

Скриншоты из Instagram пользователя prostoaleksa

© @prostoaleksa
Накануне украинские власти эвакуировали из Уханя 45 соотечественников и 27 иностранцев. Однако в поселке Новые Санжары Полтавской области, где прибывшие из Китая должны были проходить карантин, колонну с эвакуированными встретили беспорядками. Недовольные соседством местные жители забросали автобусы камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский.
В конце прошлого года власти Китая известили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Выяснилось, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.
По последним данным, число заразившихся в материковом Китае превысило 75 тысяч, более двух тысяч человек умерли, свыше 18 тысяч уже излечились. Еще в 26 странах выявлено больше тысячи случаев заражения.
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Распространение нового коронавирусаПолтавская областьКитайУкраинаВ мире
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Ну навальнята так думают, что при смене власти кардинально мир меняются по волшебной палочке и жизнь становится как в лучших странах по уровню жизнь. Только вот глава МВФ сказал что через 20 лет, если увеличат скорость роста ВВП на 8% догонят уровень жизни Польши. Про образ жизни других стран даже через 20 лет сказки не рассказывают...
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