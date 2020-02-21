Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Прибывшие из Прибывшие из Китая и поселенные на карантин в Новых Санжарах украинцы показали условия, в которых их разместили.

На опубликованных пользователем инстаграма Александрой Волковой кадрах видна старая мебель и сломанная дверь, которую невозможно запереть из-за щели вместо замка.

Девушка также рассказала, что душ ударил ее током, и отметила запущенное состояние ванной комнаты.

Кроме того, Волкова пожаловалась на плохую связь и отсутствие интернета.

Накануне украинские власти эвакуировали из Уханя 45 соотечественников и 27 иностранцев. Однако в поселке Новые Санжары Полтавской области , где прибывшие из Китая должны были проходить карантин, колонну с эвакуированными встретили беспорядками. Недовольные соседством местные жители забросали автобусы камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский.

В конце прошлого года власти Китая известили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Выяснилось, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.