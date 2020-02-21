В "Матросской тишине" построили храм

Установка куполов и освящение храма в честь иконы "Всех скорбящих радость" в СИЗО "Матросская тишина"

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Строительство православного храма в московском СИЗО №1 Строительство православного храма в московском СИЗО №1 "Матросская тишина" завершено, сообщает в пятницу сайт Московского патриархата.

"На сегодняшний день храм построен, купола и кресты освящены и установлены", - говорится в сообщении со ссылкой на данные подрядной организации.

Строительство храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" началось в мае 2018 года. В ноября того же года патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основание будущего храма.

В СИЗО-1 уже действуют два домовых (не отдельных, а расположенных внутри другого здания) храма: в честь Воздвижения Креста Господня и великомученицы Анастасии Узорешительницы. Духовное окормление заключенных осуществляют 18 священнослужителей. Богослужения в каждом из тюремных храмов совершаются еженедельно. По окончании богослужений священники и волонтеры из общества милосердия "Вера, Надежда, Любовь" совершают обход камер.

"Особое внимание уделяется духовному окормлению находящихся в тюремной больнице. Волонтеры принимают также активное участие в духовно-просветительской миссии среди подследственных, проводят с ними еженедельные катехизаторские беседы", - сообщили в РПЦ.