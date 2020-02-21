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Религия и мировоззрение
2020-02-21T18:55+0300
https://ria.ru/20200221/1565077912.html
В "Матросской тишине" построили храм
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565078270_0:311:3000:1999_1036x0_80_0_0_ca83ae69c010143fb55f1a5f97ec93e9.jpg
РИА Новости

В "Матросской тишине" построили храм

18:55 21.02.2020
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© АГН "Москва" / Кирилл Зыков Установка куполов и освящение храма в честь иконы "Всех скорбящих радость" в СИЗО "Матросская тишина"
Установка куполов и освящение храма в честь иконы Всех скорбящих радость в СИЗО Матросская тишина
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Строительство православного храма в московском СИЗО №1 "Матросская тишина" завершено, сообщает в пятницу сайт Московского патриархата.
"На сегодняшний день храм построен, купола и кресты освящены и установлены", - говорится в сообщении со ссылкой на данные подрядной организации.
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Строительство храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" началось в мае 2018 года. В ноября того же года патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основание будущего храма.
В СИЗО-1 уже действуют два домовых (не отдельных, а расположенных внутри другого здания) храма: в честь Воздвижения Креста Господня и великомученицы Анастасии Узорешительницы. Духовное окормление заключенных осуществляют 18 священнослужителей. Богослужения в каждом из тюремных храмов совершаются еженедельно. По окончании богослужений священники и волонтеры из общества милосердия "Вера, Надежда, Любовь" совершают обход камер.
"Особое внимание уделяется духовному окормлению находящихся в тюремной больнице. Волонтеры принимают также активное участие в духовно-просветительской миссии среди подследственных, проводят с ними еженедельные катехизаторские беседы", - сообщили в РПЦ.
В учреждении действует духовный центр, где по воскресеньям проводятся занятия для осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию. Кроме священнослужителей в занятиях участвуют студенты Сретенской духовной семинарии.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМатросская тишинаРусская православная церковьМоскваОбщество
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