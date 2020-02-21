Запуск спутника "Ресурс-П" отложили на 2021 год

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запуск следующего российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" намечается в 2021 году, заявил представитель РКЦ "Прогресс" Лев Шилов.
В апреле 2019 года генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил, что старт четвёртого "Ресурса-П" намечается в конце 2020 года. В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.
"По самым пессимистичным прогнозам, запуск космического аппарата будет в ноябре 2021 года", - сказал Шилов на международной конференции "Авиационное и космическое страхование в России" в Москве.
По его словам, если аппаратура высокоскоростной радиолинии будет поставлена пораньше - летом 2020 года, то запуск спутника станет возможен в первом квартале 2021 года.
Ранее сообщалось, что спутник "Ресурс-П" номер 4 планируется запустить ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур.
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В настоящее время в орбитальной группировке по целевому назначению работает только один "Ресурс-П" - под номером 1. Он был запущен в 2013 году и уже выработал гарантийный срок службы в пять лет.
"Ресурс-П" номер 2, выведенный на орбиту в 2014 году, вышел из строя раньше срока - в 2017 году. "Ресурс-П" номер 3, запущенный в 2016 году, не работает по целевому назначению с 2017 года и находится на исследовании главного конструктора.