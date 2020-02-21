Запуск спутника "Ресурс-П" отложили на 2021 год

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запуск следующего российского Запуск следующего российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" намечается в 2021 году, заявил представитель РКЦ "Прогресс" Лев Шилов.

В апреле 2019 года генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил, что старт четвёртого "Ресурса-П" намечается в конце 2020 года. В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.

"По самым пессимистичным прогнозам, запуск космического аппарата будет в ноябре 2021 года", - сказал Шилов на международной конференции "Авиационное и космическое страхование в России" в Москве.

По его словам, если аппаратура высокоскоростной радиолинии будет поставлена пораньше - летом 2020 года, то запуск спутника станет возможен в первом квартале 2021 года.

Ранее сообщалось, что спутник "Ресурс-П" номер 4 планируется запустить ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур.

В настоящее время в орбитальной группировке по целевому назначению работает только один "Ресурс-П" - под номером 1. Он был запущен в 2013 году и уже выработал гарантийный срок службы в пять лет.