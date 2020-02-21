В Челябинске из карантинного центра выписали девять граждан Китая

ЧЕЛЯБИНСК, 21 фев – РИА Новости. Девять граждан Девять граждан КНР , которые находились под медицинским наблюдением в карантинном пункте в Челябинске из-за коронавируса , выписаны в пятницу, сообщила пресс-служба минздрава региона.

"Информация на 21 февраля 19.30 (17.30 мск). В челябинском областном клиническом противотуберкулезном диспансере под наблюдением врачей находятся 35 здоровых граждан КНР (24 мужчины и 11 женщин). Сегодня было выписано девять человек", - говорится в сообщении.

Случаев коронавирусной инфекции в регионе не зарегистрировано, уточняется в сообщении.

Как сообщалось, на текущей неделе из карантинного центра в Миассе были выписаны 15 граждан КНР, находившихся там две недели под медицинским наблюдением, центр был закрыт.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.