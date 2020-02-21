В Челябинске из карантинного центра выписали девять граждан Китая

ЧЕЛЯБИНСК, 21 фев – РИА Новости. Девять граждан КНР, которые находились под медицинским наблюдением в карантинном пункте в Челябинске из-за коронавируса, выписаны в пятницу, сообщила пресс-служба минздрава региона.
"Информация на 21 февраля 19.30 (17.30 мск). В челябинском областном клиническом противотуберкулезном диспансере под наблюдением врачей находятся 35 здоровых граждан КНР (24 мужчины и 11 женщин). Сегодня было выписано девять человек", - говорится в сообщении.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Случаев коронавирусной инфекции в регионе не зарегистрировано, уточняется в сообщении.
Как сообщалось, на текущей неделе из карантинного центра в Миассе были выписаны 15 граждан КНР, находившихся там две недели под медицинским наблюдением, центр был закрыт.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.