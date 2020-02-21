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В Челябинске из карантинного центра выписали девять граждан Китая
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РИА Новости

В Челябинске из карантинного центра выписали девять граждан Китая

18:33 21.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Челябинске
Медицинские работники в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Медицинские работники в Челябинске. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 21 фев – РИА Новости. Девять граждан КНР, которые находились под медицинским наблюдением в карантинном пункте в Челябинске из-за коронавируса, выписаны в пятницу, сообщила пресс-служба минздрава региона.
"Информация на 21 февраля 19.30 (17.30 мск). В челябинском областном клиническом противотуберкулезном диспансере под наблюдением врачей находятся 35 здоровых граждан КНР (24 мужчины и 11 женщин). Сегодня было выписано девять человек", - говорится в сообщении.
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Случаев коронавирусной инфекции в регионе не зарегистрировано, уточняется в сообщении.
Как сообщалось, на текущей неделе из карантинного центра в Миассе были выписаны 15 граждан КНР, находившихся там две недели под медицинским наблюдением, центр был закрыт.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыХубэйЗдоровье - ОбществоВОЗЧелябинскУханьВ мире
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