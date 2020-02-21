Газпромбанк и "Газпром нефть" разработают закупочную платформу для ТЭК

"Она сделает процессы закупки и логистики простыми, прозрачными и доступными за счет интеграции в виртуальной среде реальных физических процессов снабжения и позволит компаниям и промышленным предприятиям, ориентированным на топливно-энергетический комплекс, повысить свою эффективность", - говорится в пресс-релизе.