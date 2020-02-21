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Газпромбанк и "Газпром нефть" разработают закупочную платформу для ТЭК
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РИА Новости

Газпромбанк и "Газпром нефть" разработают закупочную платформу для ТЭК

18:24 21.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд "Газпром" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
Стенд Газпром на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Газпром нефть" и Газпромбанк подписали дорожную карту по созданию совместного предприятия, которое займется разработкой первой в России интегрированной закупочной платформы для предприятий ТЭК, говорится в пресс-релизе Газпромбанка.
Новая платформа будет функционировать на базе ресурсов дочернего предприятия "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Снабжения" - и крупнейшей в нефтегазовом секторе электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ).
"Она сделает процессы закупки и логистики простыми, прозрачными и доступными за счет интеграции в виртуальной среде реальных физических процессов снабжения и позволит компаниям и промышленным предприятиям, ориентированным на топливно-энергетический комплекс, повысить свою эффективность", - говорится в пресс-релизе.
Создание платформы позволит компаниям ускорить реализацию масштабных проектов, а также снизить издержки и трудозатраты, связанные с привлечением большого количества подрядчиков и поставщиков, рассогласованностью их действий и разрозненностью системы закупок в целом.
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"Комплекс сервисов дочерней компании "Газпромнефть-Снабжение" уже помогает осуществлять качественные закупки и поставки не только нам, но и ряду внешних клиентов. Объединив наши сервисы с продуктами "Газпромбанка" в рамках совместного предприятия, мы сможем вместе предложить рынку полноценного цифрового двойника всего процесса снабжения – от этапа планирования закупки до ее контроля, итоговой физической поставки и управления запасами", - прокомментировал глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"Совместно с партнерами из "Газпром нефти" мы рассчитываем ускоренными темпами построить уникальную закупочную систему… которую можно и нужно будет масштабировать на другие проекты", – отметил в свою очередь глава Газпромбанка Андрей Акимов.
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Александр ДюковАндрей АкимовГазпром нефтьГазпромбанкРоссияЭкономика
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