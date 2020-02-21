В московском метро рассказали, кого проверяют из-за коронавируса

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пассажиров с признаками Пассажиров с признаками коронавируса и тех, "кто мог недавно прибыть из КНР", сотрудники метро Москвы просят предъявить документы и выясняют, проходили ли они карантин, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

"Пассажиров с признаками заболевания и тех, кто мог недавно прибыть из КНР , просят предъявить документы. Это помогает ответить на два важных вопроса: как давно человек прибыл из КНР, если посещал эту страну, и пройден ли двухнедельный карантин", - сообщили в пресс-службе, не уточнив, как именно выявляются такие пассажиры.

В пресс-службе добавили, что если с документами что-то не так или карантин не пройден, то пассажиру вызывают "скорую" и дают заполнить анкету, которую потом передают в департамент здравоохранения.

"Московский метрополитен просит с пониманием отнестись к дополнительным мерам санитарной безопасности – это нужно для обеспечения безопасности миллионов пассажиров, ежедневно выбирающих метро для поездок", - добавили в пресс-службе.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.