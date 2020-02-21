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На северо-востоке Москвы пожилая женщина пострадала в ДТП
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РИА Новости

На северо-востоке Москвы пожилая женщина пострадала в ДТП

18:05 21.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Авария произошла на северо-востоке Москвы, в результате одна из машин выехала на тротуар и сбила пешехода, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"Улица Летчика Бабушкина, дом 30. Столкновение двух единиц. В результате чего одна машина вылетела на тротуар, пострадал пешеход и пассажир машины", - рассказали в пресс-службе.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в аварии пострадала пожилая женщина.
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