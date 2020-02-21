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В Харькове избили гражданина Португалии
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РИА Новости

В Харькове избили гражданина Португалии

17:48 21.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Неизвестные избили гражданина Португалии возле стадиона "Металлист" в Харькове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
"Информация о происшествии поступила в полицию от медиков 20 февраля около 23.15 (21 февраля в 00.15 мск - ред.). Установлено, что 30-летний гражданин Португалии обратился за помощью к "скорой". Он сообщил врачам, что около 22.20 (23.20 - ред.) возле стадиона "Металлист" неизвестные мужчины нанесли ему телесные повреждения. Мужчину с ушибами и ссадинами доставили в больницу", - сообщается на сайте.
Информация о происшествии была внесена в единый реестр досудебных расследований по статье "хулиганство" уголовного кодекса Украины.
Как заявили в отделении, сам пострадавший во время общения с полицейскими сказал, что "ни к кому нет претензий и просит остановить проверку по данному поводу".
В четверг на территорию граничащей с Харьковской Полтавскую область привезли 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя, где распространяется коронавирус нового типа. Эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали автобусы с ними камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский.
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