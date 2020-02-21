В Харькове избили гражданина Португалии

"Информация о происшествии поступила в полицию от медиков 20 февраля около 23.15 (21 февраля в 00.15 мск - ред.). Установлено, что 30-летний гражданин Португалии обратился за помощью к "скорой". Он сообщил врачам, что около 22.20 (23.20 - ред.) возле стадиона "Металлист" неизвестные мужчины нанесли ему телесные повреждения. Мужчину с ушибами и ссадинами доставили в больницу", - сообщается на сайте.

Как заявили в отделении, сам пострадавший во время общения с полицейскими сказал, что "ни к кому нет претензий и просит остановить проверку по данному поводу".

В четверг на территорию граничащей с Харьковской Полтавскую область привезли 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя, где распространяется коронавирус нового типа. Эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали автобусы с ними камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский.