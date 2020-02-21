Новости о коронавирусе не помешали иранцам прийти на выборы

Мужчина во время голосования на парламентских выборов в Тегеране

ТЕГЕРАН, 21 фев – РИА Новости. Данные о распространении нового коронавируса в Данные о распространении нового коронавируса в Иране не помешали иранцам проголосовать на выборах, проходящих в пятницу в стране, люди приходят семьями, выбирая своих представителей в парламенте, передает корреспондент РИА Новости.

Выборы начались в пятницу с открытия участков в 8.00 по местному времени (7.30 мск) и, как сообщил руководитель полиции Тегерана, на многих избирательных участках в стране наблюдались утром очереди.

Выборы выпали на тот момент, когда минздрав Ирана сообщил о распространении коронавируса – в пятницу днем было уже 18 зафиксированных случаев, в том числе в Тегеране, из которых четыре – со смертельным исходом.

Корреспондент РИА Новости посетил ряд избирательных участков в центре и на севере Тегерана, обнаружив, что новости о распространении коронавируса не напугали пришедших голосовать. Некоторые голосовавшие были в респираторных масках, что в Тегеране, где пыль – частый гость и просто наблюдается сильное загрязнение воздуха, является обычной картиной.

Тем не менее, подавляющее большинство граждан обошлись без масок, выстроившись в том или ином месте в относительно длинные очереди. Большого ажиотажа в дневные часы в Тегеране не наблюдалось, в то же время государственные телеканалы показывают кадры с длинными очередями не только в Тегеране, но главным образом в других городах.

Выборы в целом проходят в спокойной обстановке при усиленных мерах безопасности – их обеспечивают более 300 тысяч человек, иранские правоохранители не сообщали о каких-то серьезных инцидентах.

По последним данным, которые публикует агентство Borna, ссылаясь представителя штаба по проведению выборов, проголосовали более девяти миллионов человек. В то же время правом голоса обладают около 57,9 миллиона человек.

В пятницу в Иране проходят выборы в однопалатный парламент, за 290 депутатских кресел будут бороться более 7 тысяч человек, чьи кандидатуры были утверждены Советом по охране конституции. Кроме того, параллельно проходят промежуточные выборы в Совет экспертов - орган, обладающий правом назначения верховного лидера Ирана.

Изначально претендентами на участие в выборах были более 15 тысяч человек, часть из них снялась с выборов, кандидатуры значительной части, в том числе ряда действующих депутатов, не подтвердил Совет по охране конституции. Тем менее, от изначальных цифр претендентов осталось меньше половины.