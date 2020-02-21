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Новости о коронавирусе не помешали иранцам прийти на выборы
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РИА Новости

Новости о коронавирусе не помешали иранцам прийти на выборы

17:34 21.02.2020 (обновлено: 19:13 21.02.2020)
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© REUTERS / WANAМужчина во время голосования на парламентских выборов в Тегеране
Мужчина во время голосования на парламентских выборов в Тегеране
© REUTERS / WANA
ТЕГЕРАН, 21 фев – РИА Новости. Данные о распространении нового коронавируса в Иране не помешали иранцам проголосовать на выборах, проходящих в пятницу в стране, люди приходят семьями, выбирая своих представителей в парламенте, передает корреспондент РИА Новости.
Выборы начались в пятницу с открытия участков в 8.00 по местному времени (7.30 мск) и, как сообщил руководитель полиции Тегерана, на многих избирательных участках в стране наблюдались утром очереди.
Выборы выпали на тот момент, когда минздрав Ирана сообщил о распространении коронавируса – в пятницу днем было уже 18 зафиксированных случаев, в том числе в Тегеране, из которых четыре – со смертельным исходом.
Корреспондент РИА Новости посетил ряд избирательных участков в центре и на севере Тегерана, обнаружив, что новости о распространении коронавируса не напугали пришедших голосовать. Некоторые голосовавшие были в респираторных масках, что в Тегеране, где пыль – частый гость и просто наблюдается сильное загрязнение воздуха, является обычной картиной.
Тем не менее, подавляющее большинство граждан обошлись без масок, выстроившись в том или ином месте в относительно длинные очереди. Большого ажиотажа в дневные часы в Тегеране не наблюдалось, в то же время государственные телеканалы показывают кадры с длинными очередями не только в Тегеране, но главным образом в других городах.
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Выборы в целом проходят в спокойной обстановке при усиленных мерах безопасности – их обеспечивают более 300 тысяч человек, иранские правоохранители не сообщали о каких-то серьезных инцидентах.
По последним данным, которые публикует агентство Borna, ссылаясь представителя штаба по проведению выборов, проголосовали более девяти миллионов человек. В то же время правом голоса обладают около 57,9 миллиона человек.
В пятницу в Иране проходят выборы в однопалатный парламент, за 290 депутатских кресел будут бороться более 7 тысяч человек, чьи кандидатуры были утверждены Советом по охране конституции. Кроме того, параллельно проходят промежуточные выборы в Совет экспертов - орган, обладающий правом назначения верховного лидера Ирана.
Изначально претендентами на участие в выборах были более 15 тысяч человек, часть из них снялась с выборов, кандидатуры значительной части, в том числе ряда действующих депутатов, не подтвердил Совет по охране конституции. Тем менее, от изначальных цифр претендентов осталось меньше половины.
Выборы проходят в сложной для Ирана обстановке экономического давления США и решат, по мнению экспертов, кто будет руководить парламентом – реформисты, считающиеся сторонниками президента Ирана Хасана Роухани и в данный момент составляющие большинство в парламенте, или консерваторы и противники курса правительства.
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