МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Турция ограничила въезд граждан из Ирана из-за вспышки коронавируса в этой стране, усилив контроль в аэропортах и пограничных пунктах, заявил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

В последнее время в Иране зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. В настоящий момент власти говорят о 5 умерших, 18 заболевших и 758 подозрениях на болезнь.

После телефонного разговора с иранским коллегой, Коджа озвучил меры, предпринятые Турцией для предупреждения проникновения вируса на территорию страны.

"Турецкие санитарно-эпидемиологические службы усилят контроль пассажиров, прибывающих из Ирана. В случае выявления у прибывших симптомов, схожих с признаками коронавируса (повышенной температуры, кашля, насморка), во въезде в страну им будет отказано", - передает слова Коджи газета Milliyet.

По словам Коджи, с воскресенья под особым контролем будут те, кто посещал в последние 14 дней иранский Кум, где выявлено наибольшее число заболевших.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.