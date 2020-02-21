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Турция ограничила въезд граждан из Ирана из-за вспышки коронавируса
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РИА Новости

Турция ограничила въезд граждан из Ирана из-за вспышки коронавируса

17:33 21.02.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкЛюди в защитных медицинских масках
Люди в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Люди в защитных медицинских масках. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Турция ограничила въезд граждан из Ирана из-за вспышки коронавируса в этой стране, усилив контроль в аэропортах и пограничных пунктах, заявил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
В последнее время в Иране зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. В настоящий момент власти говорят о 5 умерших, 18 заболевших и 758 подозрениях на болезнь.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
После телефонного разговора с иранским коллегой, Коджа озвучил меры, предпринятые Турцией для предупреждения проникновения вируса на территорию страны.
"Турецкие санитарно-эпидемиологические службы усилят контроль пассажиров, прибывающих из Ирана. В случае выявления у прибывших симптомов, схожих с признаками коронавируса (повышенной температуры, кашля, насморка), во въезде в страну им будет отказано", - передает слова Коджи газета Milliyet.
По словам Коджи, с воскресенья под особым контролем будут те, кто посещал в последние 14 дней иранский Кум, где выявлено наибольшее число заболевших.
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Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Подтвержденное количество зараженных в Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2 236 человек скончались. За сутки зафиксировано 889 новых случаев - вдвое больше, чем днем ранее. Ещё в 26 странах выявлены больше 1 тысячи случаев заражения.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыХубэйЗдоровье - ОбществоВОЗКитайТурцияУханьИранВ мире
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