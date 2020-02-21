Ярославский депутат раскритиковал идею штрафовать за борщевик

"Борются со следствием, а не с причиной. Проблема борщевика социальная, а не биологическая. Это заброшенные земли, которые не обрабатываются. Не будет борщевика, появится другая зараза. Поэтому надо сейчас сосредоточить внимание на том, чтобы создать условия для того, чтобы было выгодно заниматься землей, работать на земле. Тогда никакого борщевика не будет, он исчезнет сам", - заявил собеседник агентства.