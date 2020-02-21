Ярославский депутат раскритиковал идею штрафовать за борщевик

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Борьбу с борщевиком нужно вести, стимулируя людей заниматься земледелием, а штрафы только усугубят ситуацию, заставив садоводов бросить землю, заявил РИА Новости депутат ярославской областной думы Михаил Боровицкий.
В пятницу стало известно, что Совет Федерации направил в Минюст предложения к новой редакции КоАП, которые предусматривают штраф для граждан за борщевик, растущий на их личных дачных и приусадебных участках. Штрафы для физлиц могут составить от 2 до 3 тысяч рублей.
Боровицкий возглавляет в облдуме комитет по АПК, до депутатства более 10 лет работал директором областного департамента АПК.
"Борются со следствием, а не с причиной. Проблема борщевика социальная, а не биологическая. Это заброшенные земли, которые не обрабатываются. Не будет борщевика, появится другая зараза. Поэтому надо сейчас сосредоточить внимание на том, чтобы создать условия для того, чтобы было выгодно заниматься землей, работать на земле. Тогда никакого борщевика не будет, он исчезнет сам", - заявил собеседник агентства.
По его словам, у местной власти недостаточно денег, чтобы бороться с борщевиком, который является очень актуальной проблемой в регионе.
"Смотрите, раньше у каждого населенного пункта люди картофель сажали, скот держали. Сейчас побросали все, потому что дорого платить за землю, не окупаются затраты… Штрафы – это движение не в ту сторону, люди просто откажутся от своих участков и все", - подчеркнул Боровицкий.