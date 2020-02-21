Минздрав Ирана допустил распространение коронавируса во всей стране

ТЕГЕРАН, 21 фев – РИА Новости. Коронавирус мог распространиться во всех городах Ирана, считает член комитета по инфекционным заболеваниям в министерстве здравоохранения страны Мино Мохрез.
"Принимая во внимание передвижение и поездки во многие города страны (из Кума), в том числе в Тегеран, Баболь, Арак, Эсфахан, Решт и другие города, возможно, он (коронавирус) есть во всех городах Ирана", - сообщила она агентству IRNA.
По словам медика, источником распространения вируса могли быть китайские рабочие, работающие в Куме, которые ездили домой.
В данный момент в Иране насчитывается 18 случаев заражения коронавирусом, подтвержденных властями, в том числе в Куме, Араке, Тегеране и Гиляне, из них четыре случая с летальным исходом.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Больные в основном либо жители Кума (место паломничества мусульман-шиитов, в том числе из-за рубежа), где впервые был зафиксирован вирус, либо были там в течение последних дней или недель.
Накануне руководитель Университета медицинских наук Кума Мохаммад Реза Гадир сообщил РИА Новости, что ситуация с распространением коронавируса в Иране некритична, поводов для беспокойства нет.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.