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Туризм
2020-02-21T18:35+0300
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Эксперты определили самые популярные у туристов весной авиамаршруты
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РИА Новости

Эксперты определили самые популярные у туристов весной авиамаршруты

18:35 21.02.2020
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© Фото : Pixabay / Şinasi MüldürВид на башню Галата
Вид на башню Галата
© Фото : Pixabay / Şinasi Müldür
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Специалисты проанализировали статистику бронирований авиабилетов с датой вылета с 1 марта по 1 июня 2020 года и определили самые популярные у туристов весной авиамаршруты, сообщает Туту.ру.
Сочи, Симфероволь и Минеральный Воды пользуются наибольшим спросом у путешествующих внутри страны. У предпочитающих зарубежный отдых самые востребованные маршруты — в Тель-Авив, Стамбул и Анталью.
Средняя цена купленного на этот период билета за год выросла на четыре процента— до 15 тысяч рублей. Перелеты по России в среднем подорожали на восемь процентов — с 11 до 11,8 тысяч рублей.
Путешествия в страны ближнего зарубежья в среднем подорожали на семь процентов— с 16,6 до 17,7 тысяч рублей, а в дальнее — подешевели на два процента— с 29,3 до 28,8 тысяч рублей.
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ТуризмТуризмтуристыАнталья (провинция)Новости - ТуризмСимферопольТель-АвивСочиТурцияМинеральные ВодыРеспублика КрымСтамбулИзраиль
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