Эксперты определили самые популярные у туристов весной авиамаршруты

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Специалисты проанализировали статистику бронирований авиабилетов с датой вылета с 1 марта по 1 июня 2020 года и определили самые популярные у туристов весной авиамаршруты, сообщает Туту.ру.

Сочи, Симфероволь и Минеральный Воды пользуются наибольшим спросом у путешествующих внутри страны. У предпочитающих зарубежный отдых самые востребованные маршруты — в Тель-Авив, Стамбул и Анталью.

Средняя цена купленного на этот период билета за год выросла на четыре процента— до 15 тысяч рублей. Перелеты по России в среднем подорожали на восемь процентов — с 11 до 11,8 тысяч рублей.