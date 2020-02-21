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В Оренбурге задержали еще двух подростков за жестокое избиение мужчины
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РИА Новости

В Оренбурге задержали еще двух подростков за жестокое избиение мужчины

17:23 21.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев — РИА Новости. Еще двое подростков задержаны в Оренбурге по подозрению в жестоком избиении мужчины, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Ночью 18 февраля 2020 года четверо подростков, находясь в компании друзей у административного здания по проспекту Гагарина города Оренбурга, используя малозначительный повод, жестоко избили 34-летнего мужчину, который был доставлен в реанимационное отделение городской больницы, где скончался от полученных травм.
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Двое подростков 16 и 17 лет были задержаны по горячим следам, им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Свою вину они признали частично. Судом по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 апреля.
"В ходе расследования уголовного дела следствием установлена причастность к совершению особо тяжкого преступления еще двоих подростков. Двое фигурантов 15 лет задержаны по подозрению в совершении преступления. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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