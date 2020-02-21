В Оренбурге задержали еще двух подростков за жестокое избиение мужчины

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев — РИА Новости. Еще двое подростков задержаны в Еще двое подростков задержаны в Оренбурге по подозрению в жестоком избиении мужчины, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Ночью 18 февраля 2020 года четверо подростков, находясь в компании друзей у административного здания по проспекту Гагарина города Оренбурга, используя малозначительный повод, жестоко избили 34-летнего мужчину, который был доставлен в реанимационное отделение городской больницы, где скончался от полученных травм.

Двое подростков 16 и 17 лет были задержаны по горячим следам, им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Свою вину они признали частично. Судом по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 апреля.