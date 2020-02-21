В ЛНР сообщили о гибели одного человека из-за обстрелов

ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Один человек погиб и один получил ранение в самопровозглашенной Луганской народной республике за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о 17 обстрелах со стороны украинских силовиков в Донбассе за неделю и попытке проникновения на территорию республики диверсионно-разведывательной группы.
"В результате артиллерийских обстрелов, совершенных с позиций 72 бригады для отхода диверсионной группы…, один защитник республики погиб", - сказал Осадчий.
По его словам, также в ходе артобстрела 18 февраля житель населенного пункта Голубовское был ранен.
"Мы нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем, но в случае обострения обстановки Народная милиция ЛНР оставляет за собой право оперативно отреагировать контрмерами и дать адекватный ответ", - добавил Осадчий.