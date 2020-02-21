Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T17:12+0300
https://ria.ru/20200221/1565073649.html
Премьер Болгарии опроверг слухи об обвинениях в отмывании денег
https://cdn24.img.ria.ru/images/148076/55/1480765550_0:184:2988:1865_1036x0_80_0_0_9b7e661a06dd1708925173953a11dd7a.jpg
РИА Новости

Премьер Болгарии опроверг слухи об обвинениях в отмывании денег

17:12 21.02.2020
277
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Болгарии Бойко Борисов. 2016 год
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. 2016 год
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в пятницу опроверг информацию о якобы проводимом против него испанскими властями расследовании по делу об отмывании денег.
Ранее газета Periodico написала, что каталонские правоохранительные органы и прокуратура по делам о коррупции Испании расследуют, связан ли премьер-министр Болгарии Бойко Борисов с возможным отмыванием денежных средств в Испании.
"Ни одна служба, полиция, ведомство никогда не связывались со мной, чтобы расследовать подобные обвинения", - цитирует слова болгарского премьера европейская медиасеть EURACTIV.
По данным газеты Periodico, 20 марта 2019 года каталонские правоохранительные органы получили жалобу от болгарской неправительственной организации MC BUUP, в которой сообщалось о возможных махинациях, после чего и было открыто расследование.
Меры безопасности перед антицыганскими акциями в Болгарии
Вчера, 16:58
Болгария назвала имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство
280001
Обсудить 0
Бойко БорисовБолгарияИспанияВ мире
Рекомендуем
Меры безопасности перед антицыганскими акциями в Болгарии
Болгария назвала имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Меркель, Макрон и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
В Каталонии проверят причастность Бойко Борисова к отмыванию средств
Вид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма
В России оценили новую идею Киева о проведении "выборов" в Крыму
Руки в наручниках
В Испании задержали россиянку по запросу США
Здание штаб-квартиры СВР в Москве
СВР: Болгария стала эпицентром антироссийской кампании спецслужб США
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
Гуаидо хочет привлечь Россию к "восстановлению демократии" в Венесуэле
Американские флаги в Вашингтоне
США ужесточат экспортный режим в отношении России
Храм-памятник Святого Александра Невского в Софии
Болгарская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
Кадр из фильма Паразиты
Дистрибьютор фильма "Паразиты" ответил на критику Трампа
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Эрдоган сравнил происходящее в Идлибе с войной
Антонина Зимина
Обвиняемую в госизмене Зимину продолжают считать склонной к побегу
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригрозил России переориентацией поставок продуктов на Китай
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко не дали высказаться на тему антисемитизма на ПА ОБСЕ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния