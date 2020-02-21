Премьер Болгарии опроверг слухи об обвинениях в отмывании денег

БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в пятницу опроверг информацию о якобы проводимом против него испанскими властями расследовании по делу об отмывании денег.
"Ни одна служба, полиция, ведомство никогда не связывались со мной, чтобы расследовать подобные обвинения", - цитирует слова болгарского премьера европейская медиасеть EURACTIV.
По данным газеты Periodico, 20 марта 2019 года каталонские правоохранительные органы получили жалобу от болгарской неправительственной организации MC BUUP, в которой сообщалось о возможных махинациях, после чего и было открыто расследование.