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"Победа" скорректировала летнее расписание
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РИА Новости

"Победа" скорректировала летнее расписание

17:11 21.02.2020
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© РИА Новости / Роман Пятаков / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
© РИА Новости / Роман Пятаков
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". Архивное фото
ПИЗА (Италия), 21 фев - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") скорректировал летнюю программу полетов из-за задержек поставок самолетов Boeing 737 MAX, сообщила журналистам официальный представитель "Победы" Елена Селиванова.
"Победа" скорректировала летнюю программу полетов в связи с изменением сроков поставок самолетов Boeing 737 MAX. Авиакомпания вынуждена отказаться в летнем сезоне 2020 года от полетов из Москвы в Бари, Геную, Даламан и Палермо. Также оптимизирована частота рейсов на некоторых направлениях в пользу самых популярных российских курортов", - сказали в пресс-службе.
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Количество рейсов в рамках курортной региональной программы полетов в Анапу и Сочи увеличено на 64%. В грядущем летнем сезоне "Победа" выполнит 1952 рейса из российских регионов в Анапу и Сочи. В числе новинок летнего сезона рейсы в Анапу и Сочи из Красноярска. По просьбам пассажиров будут возобновлены полеты в Анапу из Уфы, Челябинска и Сургута; в Сочи из Сургута. В летнем сезоне 2020 года региональная курортная программа полетов включила в себя 21 направление – на 38% больше программы прошлого года.
Вся региональная карта полетов "Победы" включила в себя 47 прямых маршрутов, обслуживающихся без посадки в Москве. Впервые доля региональных направлений составит 55% в летнем расписании внутрироссийских рейсов. Частота полетов на региональных маршрутах выросла относительно прошлого года на 53% - до 6247 рейсов.
Boeing 21 января сообщил, что приостановил на неопределенный срок производство самолетов 737 MAX и ожидает их возвращения в эксплуатацию в середине текущего года.
Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта прошлого года после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем лайнеров, работавшей некорректно и вызвавшей крушение вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте - Ethiopian Air, всего погибли 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.
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Победа (авиакомпания)Boeing 737АэрофлотРоссияЭкономика
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