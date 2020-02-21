"Победа" скорректировала летнее расписание

ПИЗА (Италия), 21 фев - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" ) скорректировал летнюю программу полетов из-за задержек поставок самолетов Boeing 737 MAX, сообщила журналистам официальный представитель "Победы" Елена Селиванова.

"Победа" скорректировала летнюю программу полетов в связи с изменением сроков поставок самолетов Boeing 737 MAX. Авиакомпания вынуждена отказаться в летнем сезоне 2020 года от полетов из Москвы в Бари, Геную, Даламан и Палермо. Также оптимизирована частота рейсов на некоторых направлениях в пользу самых популярных российских курортов", - сказали в пресс-службе.

Количество рейсов в рамках курортной региональной программы полетов в Анапу и Сочи увеличено на 64%. В грядущем летнем сезоне "Победа" выполнит 1952 рейса из российских регионов в Анапу и Сочи. В числе новинок летнего сезона рейсы в Анапу и Сочи из Красноярска. По просьбам пассажиров будут возобновлены полеты в Анапу из Уфы, Челябинска и Сургута; в Сочи из Сургута. В летнем сезоне 2020 года региональная курортная программа полетов включила в себя 21 направление – на 38% больше программы прошлого года.

Вся региональная карта полетов "Победы" включила в себя 47 прямых маршрутов, обслуживающихся без посадки в Москве. Впервые доля региональных направлений составит 55% в летнем расписании внутрироссийских рейсов. Частота полетов на региональных маршрутах выросла относительно прошлого года на 53% - до 6247 рейсов.

Boeing 21 января сообщил, что приостановил на неопределенный срок производство самолетов 737 MAX и ожидает их возвращения в эксплуатацию в середине текущего года.