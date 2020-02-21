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Дистрибьютор фильма "Паразиты" ответил на критику Трампа
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РИА Новости

Дистрибьютор фильма "Паразиты" ответил на критику Трампа

17:03 21.02.2020
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© Предоставлено компанией ПРОвзглядКадр из фильма "Паразиты"
Кадр из фильма Паразиты
© Предоставлено компанией ПРОвзгляд
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Американская киностудия Neon, дистрибьютор фильма "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал вручение кинокартине главного "Оскара", заявила, что тот "не умеет читать".
"Это и понятно, он не умеет читать", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении киностудии, которое последовало в ответ на критику американского лидера.
Президент США Дональд Трамп в четверг раскритиковал вручение премии "Оскар" картине "Паразиты". "Какая ужасная награда киноакадемии в этом году. И победитель - кино из Южной Кореи. Какого черта там происходит?", - отметил Трамп.
Фильм "Паразиты" стал лучшей картиной года, впервые главный "Оскар" был присужден ленте не на английском языке. Он завоевал еще три награды: за режиссуру, сценарий и как лучший зарубежный фильм. Режиссера, актеров и съемочную команду фильма поздравил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.
Режиссер Пон Чун Хо на церемонии вручения премии Оскар
10 февраля, 10:42Культура
Вот это "Паразиты"! Кинопремия "Оскар" шокировала результатами
2182114
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КультураПон Чжун ХоМун Чжэ ИнДональд ТрампОскар (премия)Южная КореяСШАВ мире
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