Дистрибьютор фильма "Паразиты" ответил на критику Трампа

Фильм "Паразиты" стал лучшей картиной года, впервые главный "Оскар" был присужден ленте не на английском языке. Он завоевал еще три награды: за режиссуру, сценарий и как лучший зарубежный фильм. Режиссера, актеров и съемочную команду фильма поздравил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.