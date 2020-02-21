Следователи займутся историей с резонансным дебошем в тульском кафе

ВОРОНЕЖ, 21 фев – РИА Новости. Следствие приняло к производству расследование восьми уголовных дел по фактам причинения телесных повреждений посетителям тульского кафе во время резонансного дебоша в ноябре прошлого года, Следствие приняло к производству расследование восьми уголовных дел по фактам причинения телесных повреждений посетителям тульского кафе во время резонансного дебоша в ноябре прошлого года, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

По данным УМВД по Тульской области , инцидент произошел в ночь на 2 ноября прошлого года. В полицию поступило сообщение о том, что в одном из кафе города мужчина нарушает общественный порядок. На кадрах Telegram-канала НТВ раздетый по пояс мужчина в кафе крушил стул и кидал его части в разные стороны, слышны женские крики. Силовики в бронежилетах и касках не вмешивались в процесс. На следующих кадрах они уже пытались скрутить дебошира. На опубликованном тульским интернет-изданием Myslo видео заметен и второй нарушитель – в черной куртке и шапке, он с силой швырнул девушку на пол, а его полураздетый спутник пинал ее. Силовики пытались помешать мужчинам, но те активно сопротивлялись.

По данным полиции, дебошира 1992 года рождения задержали. Пролетарский районный суд Тулы 3 ноября назначил мужчине наказание в виде административного ареста на срок 15 суток. Кроме того, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", а затем - и по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, которое расследует региональное следственное управление.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области приняты к производству восемь уголовных дел по фактам причинения телесных повреждений посетителям кафе, расположенного в Пролетарском районе города Тулы", - говорится в сообщении.

По данным следствия, по пяти эпизодам возбуждены дела о побоях, а также - по статьям "причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений" и "причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия".