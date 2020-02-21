В Италии число заразившихся коронавирусом возросло до девяти человек

РИМ, 21 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом в итальянской области Ломбардии выросло до шести, заявил асессор по вопросам здравоохранения Ломбардии Джулио Галлера.

Таким образом, общее число заболевших на территории Италии достигло девяти человек. Ранее в пятницу Галлера сообщил, что в городе Кодоньо на севере страны накануне был госпитализирован мужчина, тест которого на новый тип вируса дал положительный результат.

По предварительным данным, заболевший 38-летний мужчина в начале февраля ужинал с другом, вернувшимся из Китая. По последней информации от властей Ломбардии, анализы последнего показали отрицательный результат.

Другими заболевшими стала беременная жена уже госпитализированного пациента и некий мужчина, который, как считается, играл с ним футбол. Ещё три случая заражения обнаружены у трёх обратившихся в больницу Кодоньо с симптомами воспаления легких.

По распоряжению Министерства здравоохранения Италии все граждане, контактировавшие с заразившимися коронавирусом, будут помещены под карантин. Галлера, в свою очередь, попросил жителей Кодоньо и двух соседних городков не покидать жилища без необходимости и сократить социальные контакты.

В конце января у двух пожилых китайских туристов, находившихся в Италии, было выявлено заражение коронавирусом, и их немедленно поместили в институт Lazzaro Spallanzani. Китайцы находятся в отделении интенсивной терапии, им проводится лечение новейшими противовирусными препаратами. В последнее время врачи наблюдают определенное улучшение их состояния.

О первом случае заражения итальянца коронавирусом Высший институт здравоохранения Италии (Iss) сообщил 7 февраля. Положительный результат дал тест, сделанный одному из граждан, доставленных в Рим из китайского города Уханя. Мужчина также находится в институте Lazzaro Spallanzani, его состояние пока не вызывает особых опасений у врачей.

Кроме того, во вторник служба гражданской обороны Италии сообщила, что среди итальянских туристов, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама, также выявлен один случай заражения коронавирусом. Власти Японии ввели карантин на судне, где коронавирусом заражены более 350 человек. Итальянские власти уже направили в Йокогаму военный самолет, на котором итальянцы будут эвакуированы на родину.

В четверг после более чем двухнедельного карантина 19 граждан Италии, прибывших в Рим из Уханя 3 февраля, были отпущены домой. Ожидается, что в пятницу из столичного военного городка Чеккиньола будут выпущены оставшиеся 36 человек, доставленных из Китая.

Совет министров Италии 31 января принял постановление на полгода ввести в стране режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Тогда же было решено прекратить авиационное сообщение с Китаем за исключением грузовых рейсов.