Экс-главе астраханского судостроительного завода дали семь лет колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев – РИА Новости. Икрянинский районный суд Астраханской области приговорил к семи годам колонии бывшего гендиректора судостроительного завода Икрянинский районный суд Астраханской области приговорил к семи годам колонии бывшего гендиректора судостроительного завода "Красные Баррикады" за ряд преступлений, в том числе невыплату зарплаты 700 сотрудникам и преднамеренное банкротство, сообщает СУСК по области.

"Приговором суда бывшему директору завода "Красные Баррикады" назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении, где не уточняется его имя.

По информации ведомства, гендиректор завода с 2016 по 2017 годы не платил зарплату более чем 700 работникам, имея на это средства. Задолженность перед ними составила более 41 миллиона рублей.

Как считает следствие, директор завода заключил ряд финансово невыгодных договоров, что привело к увеличению расходов и ущербу в 250 миллионов рублей, а также искусственной кредиторской задолженности на 412 миллионов рублей. Так, через подконтрольные организации в рамках договоров он присвоил более 159 миллионов рублей, полагает СК.

Помимо этого он незаконно включил в налоговую декларацию ложные сведения о размере НДС, подлежащего возмещению, на сумму более 18 миллионов рублей и представил ее в налоговый орган, на основании этих документов заводу была возмещена сумма налога на добавленную стоимость, указывали правоохранители.