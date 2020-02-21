В Ухане построят еще 19 временных больниц для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Еще 19 временных больниц построят в эпицентре распространения нового коронавируса - китайском Ухане, сообщил вице-мэр города Ху Ябо.
"Следующим шагом мы на основе принципа объединения пациентов, экспертов, средств и лечения еще больше расширим временные больницы, планируем построить еще 19 временных больниц. Это значит, что к 25 (февраля - ред.) число койкомест во временных больницах в Ухане достигнет 30 тысяч", - заявил Ху Ябо на пресс-конференции, которую транслировала газета People's Daily.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
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