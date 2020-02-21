В Ухане построят еще 19 временных больниц для борьбы с коронавирусом

"Следующим шагом мы на основе принципа объединения пациентов, экспертов, средств и лечения еще больше расширим временные больницы, планируем построить еще 19 временных больниц. Это значит, что к 25 (февраля - ред.) число койкомест во временных больницах в Ухане достигнет 30 тысяч", - заявил Ху Ябо на пресс-конференции, которую транслировала газета People's Daily.