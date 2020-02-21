Погранслужба Украины: снятая с поезда китаянка не выглядела больной

КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Гражданка Китая, госпитализированная с симптомами ОРВИ из поезда "Киев-Москва" на украинско-русской границе, на здоровье не жаловалась, сообщила в пятницу Госпогранслужба Украины.
Ранее пресс-служба РЖД сообщила, что гражданка Китая с высокой температурой была госпитализирована в Брянске с украинского поезда, вагон, в котором она ехала, отцеплен.
"Во время пограничного оформления и общения с ней пограничники Сумского отряда сообщили ей об ограничении пропуска граждан Китая смежной стороной, однако женщина решила продолжить свою поездку. Кроме того, военнослужащие интересовались состоянием ее здоровья и получили ответ, что жалоб нет. По внешним признакам больной женщина также не выглядела", - сообщается на сайте.
В пресс-службе добавили, что иностранка прибыла на Украину из белорусского Минска самолетом и во время прохождения контроля на границе ее состояние здоровья "беспокойства не вызвало".
Госпогранслужба отметила, что гражданка КНР возвращаться на территорию Украины не будет в связи с тем, что она размещена в одном из медучреждений. Вагон с другими пассажирами, которые в нем находились, находится в обсервации.
По данным пограничного ведомства, в вагоне во время контроля кроме гражданки Китая находились еще 21 человек, среди которых 13 граждан Украины, в том числе два проводника, шесть граждан РФ и по одному гражданину из Узбекистана и Канады.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
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