Погранслужба Украины: снятая с поезда китаянка не выглядела больной

КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Гражданка Гражданка Китая , госпитализированная с симптомами ОРВИ из поезда "Киев-Москва" на украинско-русской границе, на здоровье не жаловалась, сообщила в пятницу Госпогранслужба Украины

Ранее пресс-служба РЖД сообщила, что гражданка Китая с высокой температурой была госпитализирована в Брянске с украинского поезда, вагон, в котором она ехала, отцеплен.

"Во время пограничного оформления и общения с ней пограничники Сумского отряда сообщили ей об ограничении пропуска граждан Китая смежной стороной, однако женщина решила продолжить свою поездку. Кроме того, военнослужащие интересовались состоянием ее здоровья и получили ответ, что жалоб нет. По внешним признакам больной женщина также не выглядела", - сообщается на сайте.

В пресс-службе добавили, что иностранка прибыла на Украину из белорусского Минска самолетом и во время прохождения контроля на границе ее состояние здоровья "беспокойства не вызвало".

Госпогранслужба отметила, что гражданка КНР возвращаться на территорию Украины не будет в связи с тем, что она размещена в одном из медучреждений. Вагон с другими пассажирами, которые в нем находились, находится в обсервации.

По данным пограничного ведомства, в вагоне во время контроля кроме гражданки Китая находились еще 21 человек, среди которых 13 граждан Украины , в том числе два проводника, шесть граждан РФ и по одному гражданину из Узбекистана и Канады.