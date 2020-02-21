В Сочи отстранили от работы учителя, который применил силу к школьнику

СОЧИ, 21 фев – РИА Новости. Учитель математики, применивший силу к ученику в школе в Сочи, отстранен от работы, проводится служебное расследование, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
В четверг в социальных сетях появилось сообщение об инциденте на уроке в школе в Сочи. Сообщалось, что учитель накричал на учеников, угрожал вторым годом, требовал от ученика дневник за опоздание и вызвал родителей в школу. Агрессивное поведение мужчины вызвало широкий резонанс в комментариях. При этом в администрации Сочи пояснили, что по отношению к педагогу приняты меры.
"Сотрудники управления по образованию и науке, администрация школы, учитель совместно с органами полиции встретились с родителями учащегося. Педагог принёс публичное извинение семье… Проводится служебное расследование. Ситуация на контроле у прокуратуры города", - пояснил представитель мэрии.
Он уточнил, что конфликт произошел в среду на классном часе между учащимся и учителем математики.
"Учитель вступился за свою коллегу, которую двое подростков довели до слез на предыдущем уроке. Он позволил себе повысить тон голоса и применил физическую силу в отношении одного из учеников", - отметил собеседник агентства.