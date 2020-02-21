В Сочи отстранили от работы учителя, который применил силу к школьнику

В четверг в социальных сетях появилось сообщение об инциденте на уроке в школе в Сочи. Сообщалось, что учитель накричал на учеников, угрожал вторым годом, требовал от ученика дневник за опоздание и вызвал родителей в школу. Агрессивное поведение мужчины вызвало широкий резонанс в комментариях. При этом в администрации Сочи пояснили, что по отношению к педагогу приняты меры.