Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T16:48+0300
https://ria.ru/20200221/1565071894.html
В Сочи отстранили от работы учителя, который применил силу к школьнику
https://cdn22.img.ria.ru/images/155146/77/1551467780_0:116:3067:1841_1036x0_80_0_0_01bc5bdd9cd87ebb97c9604f8c641906.jpg
РИА Новости

В Сочи отстранили от работы учителя, который применил силу к школьнику

16:46 21.02.2020 (обновлено: 16:48 21.02.2020)
2197
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкШкола
Школа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 21 фев – РИА Новости. Учитель математики, применивший силу к ученику в школе в Сочи, отстранен от работы, проводится служебное расследование, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
В четверг в социальных сетях появилось сообщение об инциденте на уроке в школе в Сочи. Сообщалось, что учитель накричал на учеников, угрожал вторым годом, требовал от ученика дневник за опоздание и вызвал родителей в школу. Агрессивное поведение мужчины вызвало широкий резонанс в комментариях. При этом в администрации Сочи пояснили, что по отношению к педагогу приняты меры.
"Сотрудники управления по образованию и науке, администрация школы, учитель совместно с органами полиции встретились с родителями учащегося. Педагог принёс публичное извинение семье… Проводится служебное расследование. Ситуация на контроле у прокуратуры города", - пояснил представитель мэрии.
Он уточнил, что конфликт произошел в среду на классном часе между учащимся и учителем математики.
"Учитель вступился за свою коллегу, которую двое подростков довели до слез на предыдущем уроке. Он позволил себе повысить тон голоса и применил физическую силу в отношении одного из учеников", - отметил собеседник агентства.
Ученики в школе
Вчера, 16:33
СК проверит сообщение об агрессивном поведении учителя в школе в Сочи
6000730
Обсудить 1
СочиПроисшествия
Популярные комментарии
Учителей закошмарили вконец... дети чувствуют свою безнаказанность...
21 февраля, 16:52
tteplotechnic74
1700100
Рекомендуем
Сергей Краевой
Замглавы Минздрава решили лишить докторской степени
Ученики в школе
СК проверит сообщение об агрессивном поведении учителя в школе в Сочи
Конституция РФ
Роструд разъяснил вопрос об индексации зарплат
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следователи займутся историей с резонансным дебошем в тульском кафе
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Суд продлил арест обвиняемому в нападении на полицейских в Саратове
Учения военных медиков
Трех нижегородских врачей признали виновными в смерти пациента
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус
Зал судебных заседаний
Экс-главе астраханского судостроительного завода дали семь лет колонии
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Омске вынесли приговор мужчине, ставившему пасынка на гречку
Трудовая книжка
В ПФР рассказали, почему не надо уничтожать бумажную трудовую книжку
Антонина Зимина
Обвиняемую в госизмене Зимину продолжают считать склонной к побегу
Полицейский
В Оренбурге задержали еще двух подростков за жестокое избиение мужчины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после отравления детей в школе на Ставрополье
Руки в наручниках
В Испании задержали россиянку по запросу США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния