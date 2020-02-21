В Сингапуре 47 человек вылечили от коронавируса

"Еще десять человек, у которых была инфекция COVID-19, выписаны сегодня из больницы. Всего 47 (пациентов) вылечились от инфекции и выписаны из больницы", - сообщается в заявлении минздрава в Twitter. Всего в стране было зафиксировано 86 случаев заболевания коронавирусом.