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В Сингапуре 47 человек вылечили от коронавируса
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РИА Новости

В Сингапуре 47 человек вылечили от коронавируса

16:42 21.02.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках
Люди в защитных масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Люди в защитных масках. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Сингапура сообщило, что еще десять человек, у которых ранее диагностировали коронавирус, выписаны из больниц, общее число выздоровевших пациентов составило 47 человек.
"Еще десять человек, у которых была инфекция COVID-19, выписаны сегодня из больницы. Всего 47 (пациентов) вылечились от инфекции и выписаны из больницы", - сообщается в заявлении минздрава в Twitter. Всего в стране было зафиксировано 86 случаев заболевания коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗСингапур (страна)УханьВ мире
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