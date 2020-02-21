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В Испании начались протесты фермеров с участием более 700 тракторов
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РИА Новости

В Испании начались протесты фермеров с участием более 700 тракторов

16:38 21.02.2020
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Испании
Сотрудники полиции в Испании
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в Испании. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Многочисленные демонстрации фермеров, требующих справедливых цен на свою продукцию, вновь проходят в нескольких регионах Испании, в акциях задействованы более 700 тракторов, сообщает новостное агентство Europa Press.
По данным агентства, протесты охватили города Таррагона (Каталония), Гвдалахара (Кастилия-Ла-Манча), Мурсия (одноименное автономное сообщество) и Мерида (Эстремадура). Власти Мурсии заявили на своей странице в Twitter, что заблокировано движение на шести улицах города.
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMurciaPolicia%2Fstatus%2F1230835426799296513&widget=Tweet
Протесты сельхозпроизводителей в Испании начались в конце января в различных регионах страны. Ранее сообщалось, что 14 февраля протесты прошли в провинциях Кордоба (Андалусия), в Льейде (Каталония) и Овьедо (Астурия). Также сообщалось, что в Валенсии несколько сотен тракторов заблокировали центр города.
Фермеры недовольны, на их взгляд, чересчур низкими ценами на их продукцию, введенными США пошлинами на ряд товаров, в том числе на оливковое масло. Они требуют от властей принять меры – увеличить субсидии, ввести жёсткий санитарный контроль для иностранных производителей, ввести санкции на продажу товара ниже себестоимости, увеличить отчисления в страховые фонды, пересмотреть заключенные торговые соглашения с другими странами, если они могут наносить ущерб местным производителям, а также взять под контроль ситуацию с перекупщиками.
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