СК проверит сообщение об агрессивном поведении учителя в школе в Сочи

В четверг в социальных сетях появилось видео, снятое на уроке в школе в Сочи. На нем учитель кричит на учеников, угрожает вторым годом, требует у ученика дневник за опоздание и вызывает родителей в школу. Оказалось, что так агрессивно мужчина вел себя на классном часе.