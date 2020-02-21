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СК проверит сообщение об агрессивном поведении учителя в школе в Сочи
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РИА Новости

СК проверит сообщение об агрессивном поведении учителя в школе в Сочи

16:33 21.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУченики в школе
Ученики в школе
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 21 фев – РИА Новости. Доследственная проверка организована в Сочи после агрессивного поведения учителя в отношении учеников в школе, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
В четверг в социальных сетях появилось видео, снятое на уроке в школе в Сочи. На нем учитель кричит на учеников, угрожает вторым годом, требует у ученика дневник за опоздание и вызывает родителей в школу. Оказалось, что так агрессивно мужчина вел себя на классном часе.
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"Организовано проведение доследственной проверки. Следователем будут установлены дети, пострадавшие от противоправных действий учителя, и дана оценка действиям работников учебного учреждения. Ход и результаты проверки (поставлены - ред.) на контроль следственным управлением по краю. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
По информации администрации города, учитель вступился за свою коллегу, которую двое подростков довели до слез на предыдущем уроке. За свое поведение педагог публично извинился. Однако в отношении учителя проводится служебное расследование, он отстранен от работы, а ситуация находится на контроле у прокуратуры.
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