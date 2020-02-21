В Омске вынесли приговор мужчине, ставившему пасынка на гречку

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Житель Омска Сергей Казаков, ставивший в воспитательных целях сына сожительницы коленями на гречку, получил 4,5 года колонии, а мать ребенка, Алина Юмашева, приговорена к 1,5 года лишения свободы, сообщается на сайте регионального СУСК.
Следствием установлено, что мужчина в апреле-мае 2019 года в воспитательных целях за малейшие провинности - несвоевременное возвращение домой из школы и с прогулки - не менее шести раз ставил восьмилетнего сына сожительницы коленями на гречку. Подобное "воспитание" длилось от получаса до девяти часов. Подчеркивается, что мать мальчика была в курсе происходящего и одобряла действия мужчины, не заботясь о сыне.
Сообщается, что после очередного наказания мальчик, не выдержав издевательств, прибежал к соседу по даче, который и обратился к правоохранителям. В результате ребенок был помещен в стационар, ему также провели операцию. В ходе следствия изъяли видеозапись, зафиксировавшую издевательства. Кроме того, было установлено, что Казаков неоднократно избивал мальчика.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему программисту Сергею Казакову и его 27-летней сожительнице Алине Юмашевой... Приговором суда Казакову назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а Юмашевой – 1,5 года лишения свободы", - говорится в сообщении.
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