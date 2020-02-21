В Омске вынесли приговор мужчине, ставившему пасынка на гречку

Следствием установлено, что мужчина в апреле-мае 2019 года в воспитательных целях за малейшие провинности - несвоевременное возвращение домой из школы и с прогулки - не менее шести раз ставил восьмилетнего сына сожительницы коленями на гречку. Подобное "воспитание" длилось от получаса до девяти часов. Подчеркивается, что мать мальчика была в курсе происходящего и одобряла действия мужчины, не заботясь о сыне.