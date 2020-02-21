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Рязанская область
Рязанская область
2020-02-21T16:30+0300
https://ria.ru/20200221/1565070974.html
В Рязанской области школе присвоили имя героя-пограничника
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РИА Новости

В Рязанской области школе присвоили имя героя-пограничника

16:30 21.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель в классе школы
Учитель в классе школы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Учитель в классе школы. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Имя погибшего 27 лет назад при исполнении служебного долга на таджикско-афганской границе Героя России Игоря Филькина присвоено его родной школе в Рязанской области, сообщает правительство региона.
Торжественное памятное мероприятие состоялось 21 февраля в Желудевской школе, где учился Филькин. В нем приняла участие мать героя Раиса Григорьевна.
Как отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов, подвиг бойцов 12-й погранзаставы навсегда останется в памяти народа. В июле 1993 года 11 часов российские пограничники отражали атаки существенно превосходивших в численности боевиков.
"После того кровопролитного сражения шестерым военнослужащим было присвоено звание Героя России, четверым – посмертно, один из них – Игорь Филькин. Получив в бою многочисленные ранения, он продолжал до последнего вести огонь по противнику, нанося большие потери боевикам", – сказал губернатор.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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Любимов подчеркнул, что сегодня имя Игоря Филькина стоит в одном ряду с другими выдающимися земляками. "Память о нем трепетно хранится в его родной школе. Я знаю, что здесь есть замечательный зал боевой славы, стенд, посвященный его подвигу, проходит акция "Парта героя". Теперь Желудевская школа будет носить имя нашего героя – человека, которым гордится Рязанская область и вся страна. Это поистине знаковое событие для всех нас", - сказал глава региона.
По словам представителя пограничной службы ФСБ России Павла Русанова, события 90-х годов на таджикско-афганской границе – особая страница в боевой летописи пограничных войск. "Защищая южные рубежи страны, наши ребята преградили путь пожару войны, полыхавшему в Афганистане. В июле 1993 года в непростых условиях они остались преданы воинскому долгу, проявили мужество и взаимовыручку при обороне 12-й заставы Московского погранотряда. Благодаря героизму воинов на южных рубежах была укреплена безопасность наших границ и остановлено распространение международного терроризма и наркоторговли. Имена 25 погибших ребят увековечены в названии заставы. Сохранение памяти о тех героических событиях считаю нашим общим долгом. И сегодня, обращаясь к молодежи, я желаю быть достойными памяти вашего земляка-пограничника, Героя РФ Игоря Филькина", – сказал Русанов.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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Начальник УФСБ России по Рязанской области Сергей Ерофеев отметил, что рязанская земля во все времена славилась своими настоящими патриотами, которые мужественно и отважно защищали свободу и независимость страны.
"Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения Герою России Игорю Филькину, его маме, о которой мы всегда будем заботиться, и всем, кто воспитал в Игоре Викторовиче мужские качества", – сказал Ерофеев. Он выразил признательность губернатору за большую патриотическую работу, которая проводится в регионе.
Память Игоря Филькина собравшиеся почтили минутой молчания. Торжественным маршем прошли юные кадеты пограничного класса 33-й школы Рязани. В самой Желудевской школе состоялось памятное мероприятие, на котором педагоги и ученики представили материалы о героическом земляке и рассказали о проводимой работе по увековечиванию памяти о нем.
Глава региона поблагодарил коллектив и учеников школы за патриотическую работу и передал образовательному учреждению комплект книг, который содержит порядка 150 изданий художественной и научно-познавательной литературы.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовРоссияРязанская областьОбщество
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