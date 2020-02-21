В Рязанской области школе присвоили имя героя-пограничника

РЯЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Имя погибшего 27 лет назад при исполнении служебного долга на таджикско-афганской границе Героя России Игоря Филькина присвоено его родной школе в Имя погибшего 27 лет назад при исполнении служебного долга на таджикско-афганской границе Героя России Игоря Филькина присвоено его родной школе в Рязанской области , сообщает правительство региона.

Торжественное памятное мероприятие состоялось 21 февраля в Желудевской школе, где учился Филькин. В нем приняла участие мать героя Раиса Григорьевна.

Как отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов , подвиг бойцов 12-й погранзаставы навсегда останется в памяти народа. В июле 1993 года 11 часов российские пограничники отражали атаки существенно превосходивших в численности боевиков.

"После того кровопролитного сражения шестерым военнослужащим было присвоено звание Героя России, четверым – посмертно, один из них – Игорь Филькин. Получив в бою многочисленные ранения, он продолжал до последнего вести огонь по противнику, нанося большие потери боевикам", – сказал губернатор.

Любимов подчеркнул, что сегодня имя Игоря Филькина стоит в одном ряду с другими выдающимися земляками. "Память о нем трепетно хранится в его родной школе. Я знаю, что здесь есть замечательный зал боевой славы, стенд, посвященный его подвигу, проходит акция "Парта героя". Теперь Желудевская школа будет носить имя нашего героя – человека, которым гордится Рязанская область и вся страна. Это поистине знаковое событие для всех нас", - сказал глава региона.

По словам представителя пограничной службы ФСБ России Павла Русанова, события 90-х годов на таджикско-афганской границе – особая страница в боевой летописи пограничных войск. "Защищая южные рубежи страны, наши ребята преградили путь пожару войны, полыхавшему в Афганистане. В июле 1993 года в непростых условиях они остались преданы воинскому долгу, проявили мужество и взаимовыручку при обороне 12-й заставы Московского погранотряда. Благодаря героизму воинов на южных рубежах была укреплена безопасность наших границ и остановлено распространение международного терроризма и наркоторговли. Имена 25 погибших ребят увековечены в названии заставы. Сохранение памяти о тех героических событиях считаю нашим общим долгом. И сегодня, обращаясь к молодежи, я желаю быть достойными памяти вашего земляка-пограничника, Героя РФ Игоря Филькина", – сказал Русанов.

Начальник УФСБ России по Рязанской области Сергей Ерофеев отметил, что рязанская земля во все времена славилась своими настоящими патриотами, которые мужественно и отважно защищали свободу и независимость страны.

"Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения Герою России Игорю Филькину, его маме, о которой мы всегда будем заботиться, и всем, кто воспитал в Игоре Викторовиче мужские качества", – сказал Ерофеев. Он выразил признательность губернатору за большую патриотическую работу, которая проводится в регионе.

Память Игоря Филькина собравшиеся почтили минутой молчания. Торжественным маршем прошли юные кадеты пограничного класса 33-й школы Рязани. В самой Желудевской школе состоялось памятное мероприятие, на котором педагоги и ученики представили материалы о героическом земляке и рассказали о проводимой работе по увековечиванию памяти о нем.