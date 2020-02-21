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Экс-главу судостроительного завода осудили за намеренное банкротство
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РИА Новости

Экс-главу судостроительного завода осудили за намеренное банкротство

16:30 21.02.2020
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© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Суд приговорил бывшего гендиректора судостроительного завода "Красные баррикады" в Астраханской области к семи годам колонии общего режима за невыплаты зарплаты и преднамеренное банкротство, сообщается в пятницу на сайте СК РФ.
Он признан виновным в невыплате зарплаты, сокрытии денег, злоупотреблении полномочиями, неисполнении обязанностей налогового агента, преднамеренном банкротстве и присвоении денег организации.
"Приговором суда бывшему директору завода "Красные Баррикады" назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Суд установил, что гендиректор с 2016 по 2017 годы не выплачивал зарплаты более 700 работникам завода. Задолженность составила свыше 41 миллиона рублей.
Кроме того, он заключил ряд финансово невыгодных договоров, что привело к ущербу на 250 миллионов рублей и образованию искусственной кредиторской задолженности в размере свыше 412 миллионов рублей. Он также присвоил себе более 159 миллионов рублей.
При этом он подал заведомо ложные сведения о размере НДС.
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Красные баррикадыСледственный комитет России (СК РФ)Астраханская областьПроисшествия
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