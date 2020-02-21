Экс-главу судостроительного завода осудили за намеренное банкротство

Суд установил, что гендиректор с 2016 по 2017 годы не выплачивал зарплаты более 700 работникам завода. Задолженность составила свыше 41 миллиона рублей.

Кроме того, он заключил ряд финансово невыгодных договоров, что привело к ущербу на 250 миллионов рублей и образованию искусственной кредиторской задолженности в размере свыше 412 миллионов рублей. Он также присвоил себе более 159 миллионов рублей.