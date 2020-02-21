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Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг Идлиба
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РИА Новости

Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг Идлиба

16:29 21.02.2020 (обновлено: 18:12 21.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии ФСБ РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии ФСБ РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, во встрече приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Обсуждались текущие темы социально-экономического развития страны, состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба, особенно в контексте запланированного на сегодняшний вечер телефонного разговора президентов России и Турции", - сказал Песков журналистам.
"Путин также проинформировал участников совещания об итогах своего сегодняшнего телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-белорусских отношений", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 15:12
Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию в Идлибе
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Идлиб (мухафаза)Александр ЛукашенкоСовет Безопасности РФДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияСирияРоссияВ мире
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