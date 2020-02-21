Замглавы Минздрава решили лишить докторской степени

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ решил лишить степени доктора наук заместителя министра здравоохранения России Сергея Краевого, окончательное решение - за Высшей аттестационной комиссией, заявила председатель диссертационного совета Ирина Сон.
По ее словам, в диссертации Краевого обнаружены множественные заимствования.
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"Решение принято, мы постановили лишить, но мы не последняя инстанция. Последнее слово за президиумом ВАК. Решение принято в связи с массивными заимствованиями в диссертации, более 70%", - рассказала РИА Новости Сон.