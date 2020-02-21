В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Кировский районный суд Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.

Ранее суд удовлетворил административный иск управления Роспотребнадзора по Свердловской области о принудительной госпитализации в стационар ГКБ №40 четырехлетней девочки с подозрением на коронавирусную инфекцию.

"Второй иск тоже удовлетворен. Это ребенок из той же семьи, двухлетняя девочка", – сказала собеседница агентства, уточнив, что в стационар ребенок помещен до 26 февраля.

По информации облсуда, семья с детьми вернулась из города Санья на Хайнане 2 февраля. Спустя 11 дней из поликлиники, к которой прикреплены дети, поступило экстренное сообщение, что одна из девочек имеет признаки ОРВИ. Родителям было выдано постановление о госпитализации ребенка, его изоляции и обязательном медицинском осмотре до 14 февраля, но мать девочки отказалась от взятия биоматериалов дочери, а также подписала отказ от госпитализации. Региональное управление Роспотребнадзора обратилось в суд с иском о понуждении матери к выполнению санитарно-профилактических мероприятий.