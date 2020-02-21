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В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус
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РИА Новости

В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус

16:28 21.02.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
Ранее суд удовлетворил административный иск управления Роспотребнадзора по Свердловской области о принудительной госпитализации в стационар ГКБ №40 четырехлетней девочки с подозрением на коронавирусную инфекцию.
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"Второй иск тоже удовлетворен. Это ребенок из той же семьи, двухлетняя девочка", – сказала собеседница агентства, уточнив, что в стационар ребенок помещен до 26 февраля.
По информации облсуда, семья с детьми вернулась из города Санья на Хайнане 2 февраля. Спустя 11 дней из поликлиники, к которой прикреплены дети, поступило экстренное сообщение, что одна из девочек имеет признаки ОРВИ. Родителям было выдано постановление о госпитализации ребенка, его изоляции и обязательном медицинском осмотре до 14 февраля, но мать девочки отказалась от взятия биоматериалов дочери, а также подписала отказ от госпитализации. Региональное управление Роспотребнадзора обратилось в суд с иском о понуждении матери к выполнению санитарно-профилактических мероприятий.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлено больше тысячи случаев заражения.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЕкатеринбургПроисшествия
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