Экологи выявили превышение по сероводороду на 80% территории МКАДа

"Мы закончили тотальное обследование на МКАДе, у нас на 80% территории МКАДа, особенно когда не очень сильный ветер, превышение по сероводороду и частично по CO (оксид углерода). Мы считаем, что надо что-то с этим делать", - рассказал Расулмухамедов.