Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T16:23+0300
https://ria.ru/20200221/1565070501.html
Экологи выявили превышение по сероводороду на 80% территории МКАДа
https://cdn23.img.ria.ru/images/153153/08/1531530883_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9b5995cfc9aff2eadc6d80c9728b0803.jpg
РИА Новости

Экологи выявили превышение по сероводороду на 80% территории МКАДа

16:23 21.02.2020
255
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТранспортные развязки в Москве
Транспортные развязки в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Транспортные развязки в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Превышение по сероводороду и монооксиду углерода зафиксировано на 80% территории МКАДа, сообщил глава Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов в ходе круглого стола общественной палаты по вопросам экологии в Мосгордуме в пятницу.
"Мы закончили тотальное обследование на МКАДе, у нас на 80% территории МКАДа, особенно когда не очень сильный ветер, превышение по сероводороду и частично по CO (оксид углерода). Мы считаем, что надо что-то с этим делать", - рассказал Расулмухамедов.
Дозиметр
12 февраля, 16:05
МЧС не выявило превышения уровня радиации в Москве
Он подчеркнул важность принятия мер, поскольку водители находятся на территории МКАДа больше 20-25 минут, и добавил, что в планах произвести замеры на третьем транспортном кольце.
001523
Обсудить 1
МКАДМосковская городская думаОбщество
Рекомендуем
Учения военных медиков
Трех нижегородских врачей признали виновными в смерти пациента
Сергей Краевой
Замглавы Минздрава решили лишить докторской степени
Антонина Зимина
Обвиняемую в госизмене Зимину продолжают считать склонной к побегу
Молоток судьи
Бывший московский судья получил 3,5 года колонии за вымогательство
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган не будет вести переговоров по Ливии с Хафтаром
Показ коллекции модного дома Firdaws
Модный дом дочери Кадырова покажет новую коллекцию в Париже
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус
Украинские военные в районе населенного пункта Золотое
В ЛНР обнародовали имена силовиков, пытавшихся проникнуть в республику
Борщевик
Совфед предложил штрафовать дачников за борщевик на участках
Борщевик в Истринском районе Московской области
Садовод рассказала, как избавиться от борщевика на участке
Украинская военная техника на Донбассе
Нидерландский дипломат ожидает сдвигов по урегулированию на Украине
Заросли борщевика. Архивное фото
Ярославский депутат раскритиковал идею штрафовать за борщевик
Судебный молоток
Экс-главу судостроительного завода осудили за намеренное банкротство
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии ФСБ РФ
Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг Идлиба
Дождь в Москве
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния