Экологи выявили превышение по сероводороду на 80% территории МКАДа

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Превышение по сероводороду и монооксиду углерода зафиксировано на 80% территории МКАДа, сообщил глава Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов в ходе круглого стола общественной палаты по вопросам экологии в Мосгордуме в пятницу.
"Мы закончили тотальное обследование на МКАДе, у нас на 80% территории МКАДа, особенно когда не очень сильный ветер, превышение по сероводороду и частично по CO (оксид углерода). Мы считаем, что надо что-то с этим делать", - рассказал Расулмухамедов.
12 февраля, 16:05МЧС не выявило превышения уровня радиации в Москве
Он подчеркнул важность принятия мер, поскольку водители находятся на территории МКАДа больше 20-25 минут, и добавил, что в планах произвести замеры на третьем транспортном кольце.