Трех нижегородских врачей признали виновными в смерти пациента

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев — РИА Новости. Три врача больницы № 39 Нижнего Новгорода признаны виновными в причинении смерти по неосторожности пациенту шесть лет назад, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Следствие и суд установили, что 18 декабря 2013 года в Городскую клиническую больницу № 39 Нижнего Новгорода поступил мужчина 1972 года рождения с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма", его поместили в нейрохирургическое отделение. Лечащий врач должным образом не обследовал больного и не назначил соответствующих диагностических исследований. 21 декабря состояние пациента ухудшилось, и дежурный врач без назначения соответствующих анализов перевел его в реанимационное отделение. На следующий день мужчина скончался.
"Согласно заключению судебно-медицинских экспертиз, лечащим, дежурным врачами и врачом-реаниматологом пациенту оказывалась неправильная медицинская помощь. Недостатки оказания медицинской помощи неблагоприятно сказались на течении основного заболевания (сахарный диабет), (врачи – ред.) не предотвратили развитие тяжелых осложнений и смерть пациента. При правильном оказании медицинской помощи на данном этапе лечения у мужчины имелась вероятность благоприятного исхода", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Против врачей возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
"Приговором суда лечащему и дежурному врачам назначено наказание в виде 2 и 2,5 года ограничения свободы. В отношении врача-реаниматолога, признавшего вину, уголовное дело прекращено по истечению сроков давности. Приговор не вступил в законную силу", - отмечается в сообщении.
25 декабря 2019, 11:27В Мурманской области врача осудили за смерть пациента