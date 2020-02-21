Трех нижегородских врачей признали виновными в смерти пациента

Следствие и суд установили, что 18 декабря 2013 года в Городскую клиническую больницу № 39 Нижнего Новгорода поступил мужчина 1972 года рождения с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма", его поместили в нейрохирургическое отделение. Лечащий врач должным образом не обследовал больного и не назначил соответствующих диагностических исследований. 21 декабря состояние пациента ухудшилось, и дежурный врач без назначения соответствующих анализов перевел его в реанимационное отделение. На следующий день мужчина скончался.