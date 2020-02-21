И.о. президента Абхазии отправил главу Ткуарчалского района в отпуск

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о предоставлении главе администрации Ткуарчалского района Аиде Чачхалии отпуска без сохранения заработной платы, сообщается на сайте президента республики.
"1. Предоставить Чачхалия А.С., главе администрации Ткуарчалского района отпуск без сохранения заработной платы с 21 февраля по 21 марта 2020 года. 2. Временное исполнение обязанностей главы администрации Ткуарчалского района возложить на заместителя главы администрации Ткуарчалского района Квициния В.М.", - приводится на сайте содержание документа.
Ранее Sputnik Абхазия передавал, что протестующие, требующие отставки главы Ткуарчалского района, собрались у администрации района и заблокировали вход в здание. Позже прокурор Ткуарчалского района Аслан Латария сообщил, что правоохранительные органы оцепили здание администрации района.