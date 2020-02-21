И.о. президента Абхазии отправил главу Ткуарчалского района в отпуск

"1. Предоставить Чачхалия А.С., главе администрации Ткуарчалского района отпуск без сохранения заработной платы с 21 февраля по 21 марта 2020 года. 2. Временное исполнение обязанностей главы администрации Ткуарчалского района возложить на заместителя главы администрации Ткуарчалского района Квициния В.М.", - приводится на сайте содержание документа.