В Абхазии оцепили здание администрации Ткуарчалского района

СУХУМ, 21 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы оцепили здание администрации Ткуарчалского района в Абхазии в связи с протестами граждан, требующих отставки главы района Аиды Чачхалии, ситуация у здания находится под контролем, сообщил прокурор Ткуарчалского района Аслан Латария.
Ранее Sputnik Абхазия сообщил, что протестующие, требующие отставки главы Ткуарчалского района, собрались у администрации района и заблокировали вход в здание.
"Обстановка сейчас стабильная. Все спокойно. Правоохранительные органы – личный состав МВД и служба Госбезопасности – находятся на месте. Здание охраняется силами правоохранительных органов. Предпринимаются меры по недопущению каких-то противоправных действий", – приводит слова Латарии Sputnik Абхазия.
Ранее Чачхалия сообщила Sputnik, что между протестующими и ее сторонниками произошла потасовка. Прокурор отметил, что пока не было никаких заявлений по этому поводу. "Насчет потасовки никаких официальных обращений в правоохранительные органы не было. О потасовке мы знаем только по слухам", - отметил Латария.
Он добавил, что собравшиеся ждут приезда делегации от исполняющего обязанности президента Абхазии.
Как отмечает Sputnik, сейчас у районной администрации находятся около 70 человек. Среди них не только протестующие, но и люди, поддерживающие Чачхалию.