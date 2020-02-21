Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T16:14+0300
https://ria.ru/20200221/1565069927.html
В Абхазии оцепили здание администрации Ткуарчалского района
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565062856_128:0:917:444_1036x0_80_0_0_af29f31a6c86835fc06c5a62e5ee03ac.jpg
РИА Новости

В Абхазии оцепили здание администрации Ткуарчалского района

16:14 21.02.2020
959
© Фото : предоставлено очевидцемАкция протеста у администрации города Ткуарчал, Абхазия
Акция протеста у администрации города Ткуарчал, Абхазия
© Фото : предоставлено очевидцем
СУХУМ, 21 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы оцепили здание администрации Ткуарчалского района в Абхазии в связи с протестами граждан, требующих отставки главы района Аиды Чачхалии, ситуация у здания находится под контролем, сообщил прокурор Ткуарчалского района Аслан Латария.
Ранее Sputnik Абхазия сообщил, что протестующие, требующие отставки главы Ткуарчалского района, собрались у администрации района и заблокировали вход в здание.
Сторонники оппозиции у здания администрации президента Абхазии
7 февраля, 09:27
В Абхазии объявлен конкурс на ремонт зданий кабмина после беспорядков
"Обстановка сейчас стабильная. Все спокойно. Правоохранительные органы – личный состав МВД и служба Госбезопасности – находятся на месте. Здание охраняется силами правоохранительных органов. Предпринимаются меры по недопущению каких-то противоправных действий", – приводит слова Латарии Sputnik Абхазия.
Ранее Чачхалия сообщила Sputnik, что между протестующими и ее сторонниками произошла потасовка. Прокурор отметил, что пока не было никаких заявлений по этому поводу. "Насчет потасовки никаких официальных обращений в правоохранительные органы не было. О потасовке мы знаем только по слухам", - отметил Латария.
Он добавил, что собравшиеся ждут приезда делегации от исполняющего обязанности президента Абхазии.
Как отмечает Sputnik, сейчас у районной администрации находятся около 70 человек. Среди них не только протестующие, но и люди, поддерживающие Чачхалию.
000500
Обсудить 0
АбхазияВ мире
Рекомендуем
Валерий Бганба
И.о. президента Абхазии отправил главу Ткуарчалского района в отпуск
Украинская военная техника на Донбассе
Нидерландский дипломат ожидает сдвигов по урегулированию на Украине
Вид на Сухум
Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
Украинские военные в районе населенного пункта Золотое
В ЛНР обнародовали имена силовиков, пытавшихся проникнуть в республику
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган не будет вести переговоров по Ливии с Хафтаром
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Эрдоган сравнил происходящее в Идлибе с войной
Учения военных медиков
Трех нижегородских врачей признали виновными в смерти пациента
Антонина Зимина
Обвиняемую в госизмене Зимину продолжают считать склонной к побегу
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии ФСБ РФ
Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг Идлиба
Акция протеста у администрации города Ткуарчал, Абхазия
В Абхазии протестующие требуют отставки главы Ткуарчалского района
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
Помощник МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Косово. Косовская Митровица
В МИД Ямайки опровергли заявления Косово о признании независимости
Сергей Краевой
Замглавы Минздрава решили лишить докторской степени
Глава Генштаба Турци генерал Хулуси Акар и другие высшие чины турецкой армии во время встречи с премьер-министром страны Бинали Йылдырымом
Министр обороны Турции инспектирует войска на границе с Идлибом
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния