В Абхазии оцепили здание администрации Ткуарчалского района

СУХУМ, 21 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы оцепили здание администрации Ткуарчалского района в Правоохранительные органы оцепили здание администрации Ткуарчалского района в Абхазии в связи с протестами граждан, требующих отставки главы района Аиды Чачхалии, ситуация у здания находится под контролем, сообщил прокурор Ткуарчалского района Аслан Латария.

Ранее Sputnik Абхазия сообщил, что протестующие, требующие отставки главы Ткуарчалского района, собрались у администрации района и заблокировали вход в здание.

"Обстановка сейчас стабильная. Все спокойно. Правоохранительные органы – личный состав МВД и служба Госбезопасности – находятся на месте. Здание охраняется силами правоохранительных органов. Предпринимаются меры по недопущению каких-то противоправных действий", – приводит слова Латарии Sputnik Абхазия

Ранее Чачхалия сообщила Sputnik, что между протестующими и ее сторонниками произошла потасовка. Прокурор отметил, что пока не было никаких заявлений по этому поводу. "Насчет потасовки никаких официальных обращений в правоохранительные органы не было. О потасовке мы знаем только по слухам", - отметил Латария.

Он добавил, что собравшиеся ждут приезда делегации от исполняющего обязанности президента Абхазии.