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Нидерландский дипломат ожидает сдвигов по урегулированию на Украине
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РИА Новости

Нидерландский дипломат ожидает сдвигов по урегулированию на Украине

16:12 21.02.2020
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинская военная техника на Донбассе
Украинская военная техника на Донбассе
© Фото : Joint Forces Operation
Украинская военная техника на Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бывший посол Нидерландов на Украине Роберт Серри, активно вовлеченный в работу по поиску путей выхода из кризиса в Донбассе, ожидает существенных сдвигов по урегулированию на Украине в текущем году, при этом он считает, что стороны должны проработать последовательность этапов минских соглашений и найти возможность для неформального диалога.
"Что-то важное произошло внутри Украины, я это чувствую. И я лично уверен в том, что (президент Украины Владимир) Зеленский также хочет мира. Он говорил об этом постоянно с момента предвыборной кампании и после нее. И я думаю, что такая возможность есть", - сказал дипломат в ходе своей лекции в Российском совете по международным делам.
При этом эксперт отметил, что в конечном итоге украинцам нужно будет говорить с ополченцами. "Уже были предприняты шаги, также Зеленский показывал, что хочет диалога, причем не только с ополченцами ... Я надеюсь, что в этом году будет более значимый мирный процесс. Это то, что, я надеюсь, случится", - сказал Серри.
Он добавил, что и у России, и у Украины есть также другие вопросы для обсуждения, кроме Донбасса. "Я надеюсь, что у сторон будет возможность для неформального диалога", - отметил дипломат. Он также сказал, что, на его взгляд, минские соглашения сложны для реализации.
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"Должен сказать вам об этом как эксперт по конфликтам. В минских соглашениях нет последовательных этапов. Не ясно, что должно произойти сначала, а что - позже. Стороны должны найти лучшую идею по поводу их реализации... Надеюсь, что шаг за шагом конфликт будет решен, думаю, что для России и Украины очень неестественно находиться в такой ситуации. И чем дольше конфликт длится, тем сложнее он становится для двух сторон. Надеюсь, что он не станет замороженным", - заключил эксперт.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что никакой альтернативы минским соглашениям нет.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
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Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРДонбассРоберт СерриВладимир ПутинНидерландыВ мире
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