Нидерландский дипломат ожидает сдвигов по урегулированию на Украине

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бывший посол Бывший посол Нидерландов на Украине Роберт Серри , активно вовлеченный в работу по поиску путей выхода из кризиса в Донбассе , ожидает существенных сдвигов по урегулированию на Украине в текущем году, при этом он считает, что стороны должны проработать последовательность этапов минских соглашений и найти возможность для неформального диалога.

"Что-то важное произошло внутри Украины, я это чувствую. И я лично уверен в том, что (президент Украины Владимир) Зеленский также хочет мира. Он говорил об этом постоянно с момента предвыборной кампании и после нее. И я думаю, что такая возможность есть", - сказал дипломат в ходе своей лекции в Российском совете по международным делам.

При этом эксперт отметил, что в конечном итоге украинцам нужно будет говорить с ополченцами. "Уже были предприняты шаги, также Зеленский показывал, что хочет диалога, причем не только с ополченцами ... Я надеюсь, что в этом году будет более значимый мирный процесс. Это то, что, я надеюсь, случится", - сказал Серри.

Он добавил, что и у России, и у Украины есть также другие вопросы для обсуждения, кроме Донбасса. "Я надеюсь, что у сторон будет возможность для неформального диалога", - отметил дипломат. Он также сказал, что, на его взгляд, минские соглашения сложны для реализации.

"Должен сказать вам об этом как эксперт по конфликтам. В минских соглашениях нет последовательных этапов. Не ясно, что должно произойти сначала, а что - позже. Стороны должны найти лучшую идею по поводу их реализации... Надеюсь, что шаг за шагом конфликт будет решен, думаю, что для России и Украины очень неестественно находиться в такой ситуации. И чем дольше конфликт длится, тем сложнее он становится для двух сторон. Надеюсь, что он не станет замороженным", - заключил эксперт.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что никакой альтернативы минским соглашениям нет.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.