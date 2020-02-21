Модный дом дочери Кадырова покажет новую коллекцию в Париже

ГРОЗНЫЙ, 21 фев – РИА Новости. Модный дом Модный дом Firdaws, который возглавляет старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова , 25 февраля представит в Париже новую коллекцию одежды "История любви", сообщила в пятницу пресс-служба главы и правительства республики.

В конце октября 2017 года в московском парке "Зарядье" состоялся показ коллекции Айшат Кадыровой "Горная жемчужина". Было представлено более 50 платьев и аксессуаров, выполненных в сдержанном мусульманском стиле.

"Вечер чеченской моды пройдет 25 февраля в Париже. Дом моды Firdaws представит новую коллекцию "История любви", - сообщает пресс-служба.

Показ посвящен десятилетию бренда и входит в программу международного культурного проекта "Русские сезоны".

"Дефиле пройдет под музыку чеченских композиторов, на вечере представят также картины чеченских художников второй половины XX века, выступят хореографические коллективы и мужская хоровая капелла "Илли", - говорится в сообщении.

Айшат Кадырова отметила, что основная цель деятельности ее модного дома - рассказать миру о чеченской культуре.

"Мой дедушка часто повторял, что без культуры нет нации. И моду, которой занимается дом Firdaws, я всегда воспринимала, как часть культуры. На латинском слово "культура" означает "возделывание, воспитание, почитание". Это очень точно отражает наши чеченские традиции. Именно они – основа работы дома Firdaws, цель которого – рассказать о чеченской культуре миру и о мировой и европейской культуре — людям в Чеченской Республике", – цитирует пресс-служба руководителя модного дома.

Директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев заявил, что полностью поддерживает инициативу модного дома Firdaws.

"Культура народов нашей страны – самое большое богатство России... Мы с радостью поддерживаем инициативу модного дома Firdaws познакомить парижан с культурным наследием чеченского народа", – отметил Лебедев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.