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Модный дом дочери Кадырова покажет новую коллекцию в Париже
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РИА Новости

Модный дом дочери Кадырова покажет новую коллекцию в Париже

16:09 21.02.2020 (обновлено: 16:10 21.02.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПоказ коллекции модного дома "Firdaws"
Показ коллекции модного дома Firdaws
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 21 фев – РИА Новости. Модный дом Firdaws, который возглавляет старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова, 25 февраля представит в Париже новую коллекцию одежды "История любви", сообщила в пятницу пресс-служба главы и правительства республики.
В конце октября 2017 года в московском парке "Зарядье" состоялся показ коллекции Айшат Кадыровой "Горная жемчужина". Было представлено более 50 платьев и аксессуаров, выполненных в сдержанном мусульманском стиле.
"Вечер чеченской моды пройдет 25 февраля в Париже. Дом моды Firdaws представит новую коллекцию "История любви", - сообщает пресс-служба.
Модельер Айшат Кадырова на ежегодной церемонии вручения наград Fashion New Year Awards 2018 в Москве. 18 декабря 2017
19 декабря 2017, 01:25Культура
Дочь Кадырова получила престижную премию в мире моды
Показ посвящен десятилетию бренда и входит в программу международного культурного проекта "Русские сезоны".
"Дефиле пройдет под музыку чеченских композиторов, на вечере представят также картины чеченских художников второй половины XX века, выступят хореографические коллективы и мужская хоровая капелла "Илли", - говорится в сообщении.
Айшат Кадырова отметила, что основная цель деятельности ее модного дома - рассказать миру о чеченской культуре.
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"Мой дедушка часто повторял, что без культуры нет нации. И моду, которой занимается дом Firdaws, я всегда воспринимала, как часть культуры. На латинском слово "культура" означает "возделывание, воспитание, почитание". Это очень точно отражает наши чеченские традиции. Именно они – основа работы дома Firdaws, цель которого – рассказать о чеченской культуре миру и о мировой и европейской культуре — людям в Чеченской Республике", – цитирует пресс-служба руководителя модного дома.
Директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев заявил, что полностью поддерживает инициативу модного дома Firdaws.
"Культура народов нашей страны – самое большое богатство России... Мы с радостью поддерживаем инициативу модного дома Firdaws познакомить парижан с культурным наследием чеченского народа", – отметил Лебедев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
Айшат Кадырова возглавила модный дом Firdaws, принадлежавший ее матери Медни Кадыровой, в 2016 году. Firdaws начал работу в 2009 году в Грозном. Церемонию торжественного открытия посетили именитые деятели моды, в числе которых итальянский кутюрье Роберто Кавалли и российский дизайнер Вячеслав Зайцев. В 2011 году он завоевал в Москве гран-при международного конкурса модельеров "Кутюрье года".
Модель демонстрирует одежду из коллекции главного дизайнера Дома моды Firdaws Айшат Кадыровой в Грозном
2 марта 2017, 11:42
Показ коллекции дизайнера Айшат КадыровойВосемнадцатилетняя Айшат Кадырова представила в Грозном свою первую коллекцию женской одежды. Показ модного дома Firdaws - в фотоленте Ria.ru.
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FirdawsЗарядьеАлексей ЛебедевАйшат КадыроваЧеченская республикаГрозныйРоберто КаваллиРоссияПариж
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