Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T16:23+0300
https://ria.ru/20200221/1565069462.html
Россияне назвали автомобиль мечты
https://cdn21.img.ria.ru/images/154889/81/1548898142_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_85ae392c70fb3a31485c075a3959bd47.jpg
РИА Новости

Россияне назвали автомобиль мечты

16:08 21.02.2020 (обновлено: 16:23 21.02.2020)
7507
© Depositphotos / rachwalЗа рулем автомобиля
За рулем автомобиля
© Depositphotos / rachwal
За рулем автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Самыми желанными автомобилями у жителей крупнейших российских городов оказались Toyota Land Cruiser 200 и Prado, говорится в исследовании, проведенном "Авто.ру".
В тройку лидеров также вошли Mercedes, ставший фаворитом у 11 процентов опрошенных, и японский Lexus, который выбрали шесть процентов россиян. Четвертое и пятое место заняли BMW и Audi соответственно.
При этом все люксовые марки автомобилей в сумме собрали симпатии десяти процентов россиян, а каждый сотый опрошенный предпочел бы передвигаться на вертолете, самолете или космическом корабле. Владельцы Toyota оказались самыми лояльными к своей марке: каждый второй заявил, что мечтает о другой модели этого производителя.
В Москве и Краснодаре самой желаемой маркой стал Mercedes, а в Санкт-Петербурге — BMW. В то же время во Владивостоке 43 процента опрошенных отдали предпочтение Toyota.
Автомобиль Genesis G80
13 февраля, 17:35
Эксперты назвали самые надежные автомобили
353732245
Обсудить 5
Mercedes-BenzAudiLexusBMW (автомобиль)Toyota (автомобиль)АвтоОбщество
Рекомендуем
Мужчины во время переговоров
Росстат назвал три главные жизненные цели российских мужчин
Руки в наручниках
В Испании задержали россиянку по запросу США
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Эрдоган сравнил происходящее в Идлибе с войной
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
"Квартал 95" разозлил украинцев постом о годовщине Евромайдана
Посадка горящего самолета в США попала на видео
Посадка горящего самолета в США попала на видео
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Омске вынесли приговор мужчине, ставившему пасынка на гречку
Кадр из фильма Триста лет спустя
Умер актер Николай Тонский
Снегоуборочный поезд
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Американские доллары
Финальная распродажа: Россия избавилась от госдолга США
Молоко в бутылках
В России упразднили норму выдачи молока "за вредность"
Владимир Зеленский
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Кадр из фильма Свет вокруг
Умер актер из фильма "Люди в черном" Борис Лескин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния