Россияне назвали автомобиль мечты

При этом все люксовые марки автомобилей в сумме собрали симпатии десяти процентов россиян, а каждый сотый опрошенный предпочел бы передвигаться на вертолете, самолете или космическом корабле. Владельцы Toyota оказались самыми лояльными к своей марке: каждый второй заявил, что мечтает о другой модели этого производителя.
В Москве и Краснодаре самой желаемой маркой стал Mercedes, а в Санкт-Петербурге — BMW. В то же время во Владивостоке 43 процента опрошенных отдали предпочтение Toyota.
13 февраля, 17:35Эксперты назвали самые надежные автомобили