Россияне назвали автомобиль мечты

При этом все люксовые марки автомобилей в сумме собрали симпатии десяти процентов россиян, а каждый сотый опрошенный предпочел бы передвигаться на вертолете, самолете или космическом корабле. Владельцы Toyota оказались самыми лояльными к своей марке: каждый второй заявил, что мечтает о другой модели этого производителя.