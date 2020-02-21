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Бывший московский судья получил 3,5 года колонии за вымогательство
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РИА Новости

Бывший московский судья получил 3,5 года колонии за вымогательство

16:07 21.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бывший судья Арбитражного суда столицы Игорь Корогодов получил три с половиной года колонии общего режима за вымогательство 70 тысяч долларов у коммерсанта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Кристина Швадченко.
"Приговором суда Корогодову назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы, бывшему адвокату Александру Мосину - в виде двух лет лишения свободы, обоим - с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала она. Помимо этого, им два года запрещено занимать должности на государственной службе.
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Это уже второй приговор Корогодову, в первый раз суд назначил ему пять с половиной лет лишения свободы, но апелляционная инстанция отменила это решение и направила дело на пересмотр. Во второй раз суд оказался менее суровым.
По версии следствия, в 2016 году бывший судья Игорь Корогодов узнал, что его коллега по Арбитражному суду при рассмотрении дела о банкротстве будет разрешать заявление конкурсного управляющего одной из коммерческих фирм о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя компании. Он предложил экс-директору помощь знакомого адвоката Александра Мосина, который, по словам Корогодова, мог поспособствовать вынесению решения в его пользу. По поручению судьи адвокат подтвердил клиенту свои дружеские отношения с рассматривавшим дело судьей и запросил 70 тысяч долларов, которые якобы должен был передать судье.
Следователи выяснили, что Корогодов и Мосин планировали оставить полученные средства себе. Они были задержаны при получении денег.
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