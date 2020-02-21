Бывший московский судья получил 3,5 года колонии за вымогательство

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бывший судья Арбитражного суда столицы Игорь Корогодов получил три с половиной года колонии общего режима за вымогательство 70 тысяч долларов у коммерсанта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Симоновского суда Бывший судья Арбитражного суда столицы Игорь Корогодов получил три с половиной года колонии общего режима за вымогательство 70 тысяч долларов у коммерсанта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Кристина Швадченко.

"Приговором суда Корогодову назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы, бывшему адвокату Александру Мосину - в виде двух лет лишения свободы, обоим - с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала она. Помимо этого, им два года запрещено занимать должности на государственной службе.

Это уже второй приговор Корогодову, в первый раз суд назначил ему пять с половиной лет лишения свободы, но апелляционная инстанция отменила это решение и направила дело на пересмотр. Во второй раз суд оказался менее суровым.

По версии следствия, в 2016 году бывший судья Игорь Корогодов узнал, что его коллега по Арбитражному суду при рассмотрении дела о банкротстве будет разрешать заявление конкурсного управляющего одной из коммерческих фирм о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя компании. Он предложил экс-директору помощь знакомого адвоката Александра Мосина, который, по словам Корогодова, мог поспособствовать вынесению решения в его пользу. По поручению судьи адвокат подтвердил клиенту свои дружеские отношения с рассматривавшим дело судьей и запросил 70 тысяч долларов, которые якобы должен был передать судье.